2大木箱占用西屯巷道警方清走 他稱箱裝高價器材索賠81萬敗訴

台中市梁姓業者在2年前在第六警分局西屯所管轄的巷弄內，擺放兩個大木箱，警方認定已占用道路，張貼通知書要梁自行清理未果，事隔多日後，警方會同環保局清除。梁主張，箱內裝有高價的售水器材，向第六警分局索償81萬元，台中高分院近日審結，認定該處為現有巷道，梁把道路當成「私人倉庫延伸」，未能證明箱中物品價值，以及若高價物，為何會無防盜措施放路旁，不合常理，警方作為合法，判分局免賠，全案確定。

判決指出，梁姓業者在2024年4月27日，在西屯區福上巷一處支巷內，放置兩個封裝的木箱，第六分局西屯所黃姓警員在同年6月14日前往查處，在木箱上張貼「佔用道路障礙物清理通知書」，限期所有人在6月19日晚間18時前自行清除。

因期限屆至後，木箱仍未移走，警方在同年6月20日上午9時，會同環保局人員依廢棄物清理法等相關規定將該木箱清除。

梁姓業主不滿，主張木箱放置地點是私人土地旁，非政府養護道路範圍，且未影響通行，木箱旁還有停放機車，未占用道路，指控警方清除行為，導致他損失兩台價值35萬5500元的售水機，還因此需賠償客戶違約金46萬2000元，依國家賠償法，向六分局索賠81萬7500元。

台中地院審理時，已認定警員的作為合法，判六分局免賠，梁姓業者不服，上訴台中高分院。

二審審認，依據台中市都發局的現勘、套繪圖資料，該木箱的放置地點，確實屬於供公眾通行的「現有巷道」、8公尺計畫道路，早從1983年之前，即供公眾通行使用。

法官指出，梁姓業者也說，因自家倉庫不敷使用，才將木箱擺放在道路近2個月，無異於將馬路當作私人倉庫延伸，導致該巷弄可通行路寬驟減約四分之一，嚴重影響大眾交通安全。

法官表示，警方依法張貼通知並會同環保局執行清除，是為維護公共利益的合法公權力行使，無任何不法或違反比例原則。

法官也說，梁姓業者雖提出銷售合同，但卻無法舉證被清除的木箱內，確有裝入該批售水機，若真是價值不菲且面臨高額違約金的全新機器，業者豈會毫無任何防盜措施，就隨意放置在路邊近2個月，此舉顯然有違常理，認定業者索償無據，維持一審認定，駁回訴請，判免賠確定。