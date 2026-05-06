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中天主播「馬德」林宸佑涉共諜案 昨遭起訴、明移審法院

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

中天前主播「馬德」林宸佑被控涉嫌收受中國大陸資金，不僅利用節目操縱輿論，更充當白手套行賄現退役軍人以刺探國軍軍事機密，橋頭地檢署歷經數月偵辦，偵查終結，昨已提起公訴，明將移審橋頭地方法院，由院方裁定是否接押，至於起訴內容及是否求刑，檢方將在明天開記者會公布。

林宸佑因捲入共諜案，今年1月16日遭檢調拘提到案，檢方認其涉嫌居中付款給涉案軍人，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後因全案仍有共犯未到且案情龐雜，3月間再獲法院裁准延押2個月，羈押近4個月後，檢方偵查終結，今已將卷宗移往法院，預計明天將林宸佑等人移審法院。

據了解，檢方經勾稽金流與還原數位鑑識資料，查出林宸佑於特定罷免案期間，涉嫌接受陸方指示，親自撰寫文案及製作影片，透過其主持節目進行議題設定，陸方在案中扮演上級指導與金主角色，要求林宣揚特定立場並攻擊我國政府，事後更依據影片流量與數據表現作為考核標準，給付相應酬勞，此部分涉犯反滲透法。

檢調追查更發現，林宸佑涉嫌擔任陸方與國軍官兵間的「白手套」，為規避我國金融監管，陸方先以虛擬貨幣作為資金來源，經林宸佑等人轉換為新台幣後，再匯入特定官兵帳戶，藉此隱匿資金流向，涉嫌洗錢犯行。

橋頭地檢署預計在明天上午召開記者會，說明案情偵查結果，而在押的林宸佑預計明天移審橋頭地院後，法官將視其犯罪嫌疑重大程度，以及有無逃亡、串供之虞，決定是否繼續羈押。

主播林宸佑涉共諜案，目前仍在押當中。圖／本報資料照
主播林宸佑涉共諜案，目前仍在押當中。圖／本報資料照

共諜 林宸佑 主播

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