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愛爾麗醫美集團台中兩診所疑密錄 衛生局依「妨害秘密罪」移送法辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對愛爾麗醫美集團被控在診間私裝攝影機密錄一案，台中市政府衛生局除了昨天派員針對該集團台中市2家診所進行稽查，在公共區域、詢問室的天花板上都發現疑似具監視功能的「煙霧偵測器」。衛生局今表示，將移刑事「妨害秘密罪」主動移送台中地檢署偵辦。

衛生局說，昨天派員到崇德路、文心路兩家分店稽查，分別在諮詢室、針劑室及診療室等區域發現煙霧偵測器，若調查確認錄影未具特定目的或未取得病患書面同意，將依「個資法」處5至50萬元罰鍰。另若有洩漏病人秘密之事實，將依「醫療法」處5至25萬元罰鍰。

衛生局說，診療過程攝錄應符合醫療法、衛福部公告之「醫療機構醫療隱私維護規範」及個人資料保護法第6條規定之敏感性個資規範，原則上禁止蒐集，如有必要需知情同意。

若調查該診所確認未具特定目的或未取得病患書面同意，衛生局將依個資法第47條處5至50萬元罰鍰；若後續清查確認監控畫面有洩漏病人秘密、病情或健康資訊，將依醫療法第72條及同法第103條可處5至25萬元罰鍰。

台中市政府衛生局昨天派員針對愛爾麗醫美集團台中市2家診所進行稽查，在公共區域、詢問室的天花板上都發現密錄器。圖／台中市政府提供
台中市政府衛生局昨天派員針對愛爾麗醫美集團台中市2家診所進行稽查，在公共區域、詢問室的天花板上都發現密錄器。圖／台中市政府提供

台中市政府衛生局昨天派員針對愛爾麗醫美集團台中市2家診所進行稽查，在公共區域、詢問室的天花板上都發現密錄器。圖／台中市政府提供
台中市政府衛生局昨天派員針對愛爾麗醫美集團台中市2家診所進行稽查，在公共區域、詢問室的天花板上都發現密錄器。圖／台中市政府提供

醫美 台中 衛生局

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