假合法文件掩護 3.2萬噸夾雜骨灰甕墓碑廢土回填彰雲農地

台北某營造公司承攬台中市東豐生活圈快速道路隧道工程，因施工區域原為墳墓區，開挖土方夾雜骨灰甕、墓碑等殯葬廢棄物，為節省高額清運與合法處理費用，以每噸800元處理費交由新北某公司處理。業者以假合約、繞場過磅及文書造假製造「合法外觀」，實際回填農地與魚塭，雲林檢警經長期蒐證，宣布偵破「一條龍」不法廢土犯罪鏈，今起訴10家公司、35人。

檢察官莊珂惠去年9月16日會同環境部、雲林縣政府及環保局等單位，前往麥寮鄉地下砂石場執行會勘，現場隨機抽檢砂石車運送憑證時，發現運送紀錄與實際車流、載運內容不符，研判有以合法文件掩飾非法棄置廢棄物的情形，隨即與警方展開偵辦，經6波搜索查扣挖土機等機具及涉案人員。

檢警調查，台北某營造公司承攬台中市東豐生活圈快速道路隧道工程，明知開挖土方為事業廢棄物，47歲莊姓副理為節省每噸2000元處理費，以地質報告為掩護，對外虛報為一般土方，再以每噸800元和新北某公司63歲負責人余男簽訂餘土遠運契約。為掩人耳目，甚至僱用外籍移工以人工挑除明顯異物，試圖「美化」土方外觀。

余男為牟取高額利潤，與台中某公司負責人66歲劉男等人共同策畫，先偽造與合法土資場的處理契約，再安排車輛進場繞行地磅卻不卸貨，再由廖姓土資場負責人配合開立過磅單等憑證，藉此取得「已進場處理」的紀錄。

負責整合的劉男扮演關鍵角色，不僅媒合上下游資源，還統籌車隊調度，成立LINE群組聯繫，掌控出土時間、車輛進出順序、棄置地點等，再由某能源公司47歲周男等人，鎖定雲林四湖、西螺、斗南、彰化市等處低窪農地、魚塭等，以協助「免費填土」、「改善地勢」等話術降低地主戒心，非法回填土方，劉男並透過人頭公司、多層發包等方式切斷關聯，使車隊司機、地主、仲介間難以辨識整體犯罪結構，打造「防火牆」。

檢方表示，經統計本案短短數月違規載運約1500車次、約3.2萬公噸廢棄土方，回填面積近2萬平方公尺，相當2個標準足球唱，不法所得方面，營造公司節省處理費逾6千萬元，余男、劉男等人獲得約1600多萬元不法利益。另有廢土傾倒於台74甲線旁山坡地，整體環境復原費用估計高達上億元。

檢方已依違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌起訴，建請從重量刑，並強調未經合法處理的營建混合物不得進入農地，任何透過假文件掩飾非法棄置的行為，均屬重大環保犯罪，未來將持續向上溯源、向下斷鏈，確保國土永續與公共安全。

雲林檢警偵破不法廢土犯罪鏈，夾雜殯葬廢棄物的土方被大量回填彰化、雲林的農地及魚塭，甚至有廢土傾倒於台74甲線旁山坡地。記者陳雅玲／翻攝

雲林檢警偵破不法廢土犯罪鏈，夾雜殯葬廢棄物的土方被大量回填彰化、雲林的農地及魚塭，甚至有廢土傾倒於台74甲線旁山坡地。記者陳雅玲／翻攝