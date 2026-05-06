區段徵收等於滅村！全台最大「航空城徵收案」 地主律師團今聲請釋憲

桃園航空城都市計畫是最大開發案，也是全台規模最大區段徵收案，市民陳健和不服土地被納入徵收範圍，提行政訴訟敗訴確定。陳和律師團認為土地徵收條例、區段徵收實施辦法相關規定違憲，今赴憲法法庭聲請裁判及法規範憲法審查。

陳健和表示，他們村民的農地全部被徵收為航空城，房子一間一間毀掉，農田也被毀滅，政府過往承諾「先建後拆」，如今卻完全不一樣，目前正在趕工程進度，政府又限定他們搬遷時間，被徵收戶十分不便，對百姓十分不公平。

他說，本來他居住的村莊是不會被徵收，但因為航空城徵收範圍太廣、太大，造成村民很大衝擊，政府是用強制方式來徵收土地，90%農地已被摧毀掉了，「等於是滅村了」，加上當地廟宇是村民的信仰中心，如今也被徵收，他們對政府感到無奈，希望政府未來徵收土地應和百姓溝通。

律師林旭峰指出，今天正式向憲法法庭提出土地徵收條例中「區段徵收制度」違憲質疑，現行制度容許「有利於私人」的徵收，但徵收事由模糊，導致政府可依據空泛的事由，啟動如航空城數千公頃的極大規模土地徵收，徵收範圍也遠超過公共設施建設所必要的範圍。

他說，徵收後的土地並非全數用於公共用途，而是透過後續開發與配售，使部分土地由特定私人或企業標售獲利，藉此降低政府的建設成本。換言之，國家以財務考量為由去徵收人民土地，作為航空城的開發籌碼，其實是透過抵價地制度，使原土地所有權人領回的土地面積大幅縮減，變相轉嫁由被徵收人承擔公共建設成本。

他認為，此種制度設計，已偏離憲法所要求徵收應具有的「極重要公共利益」標準，認為現行區段徵收制度已不符憲法比例原則，也侵害人民基本財產權、居住權及平等權。

律師熊依翎指出，土地徵收條例第4條第1項的區段徵收制度，有違憲疑義外，在土地徵收條例第4條第2項所定的「先行區段徵收制度」和「區段徵收實施辦法」關規定，嚴重破壞都市計畫第52條所揭示「計劃引導開發建設」原則，使開發手段反而變成目的，導致都市計畫淪為服務區段徵收的工具。

她說，先行區段徵收制度的設計，從相關的立法理由可知，只是為降低民眾抗爭阻力，讓需用土地人順利推動區段徵收，先行區段徵收嚴重違反憲法上正當法律程序，目的也不正當，因為它是為了要服務區段徵收手段的實行而產生，這也讓國家公權力可以介入土地開發，以財政收益為目的來炒作土地。

交通部民用航空局為開發新社區、取得含第三跑道的機場專用區與毗鄰的自由貿易港區用地，需要區段徵收桃園市多筆私有土地，檢具區段徵收計畫書圖冊，報經內政部土地徵收審議小組通過，並核准公告區段徵收包含大園區沙崙段等8995筆、面積計742.23公頃的私有土地，其中10位居民不服提行政訴訟，請求撤銷區段徵收土地的處分。

台北高等行政法院一審判決9名民眾所有土地的部分，內政部處分手段欠缺正當、必要性，而判決勝訴，但陳健和的土地計畫用地，各為機場專用區、自由貿易港區，認為民航局勘選土地具公益性及必要性，在徵收欲達成的公益目的與人民財產權損害之間並無失衡，處分於法有據，判決敗訴。陳健和不服提上訴，最高行政法院駁回確定。

桃園航空城都市計畫是最大開發案，也是全台規模最大區段徵收案，市民陳健和不服土地被納入徵收範圍，提行政訴訟敗訴確定。陳和律師團認為土地徵收條例、區段徵收實施辦法相關規定違憲，赴憲法法庭聲請裁判及法規範憲法審查。記者林孟潔／攝影

桃園航空城都市計畫是最大開發案，也是全台規模最大區段徵收案，市民陳健和不服土地被納入徵收範圍，提行政訴訟敗訴確定。陳和律師團認為土地徵收條例、區段徵收實施辦法相關規定違憲，赴憲法法庭聲請裁判及法規範憲法審查。記者林孟潔／攝影