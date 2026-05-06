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南投爆遭非法傾倒2.8萬公噸工地廢料 清理費估破5180萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投地檢署查出有業者將高達2萬8000餘公噸的鋼筋、瀝青、混凝土塊及水管等營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過1600平方米，粗估清理費恐逾5180萬元。檢方偵結，依違反廢清法對涉案22人（含2家法人公司）提起公訴。

檢方指出，張姓男子違法提供位在南投鹿谷鄉的土地，讓郭姓業者及多名司機在2024年4、5月期間，載運來自北部工地夾雜鋼筋、瀝青、混凝土塊、水管、塑膠布及紐澤西護欄等廢棄物土方，並進行不法回填等行為。

經查，以郭姓業者為首的不法回填廢棄物集團，陸續將重達2萬8790.5公噸的營建廢料，運至現場非法傾倒、回填並堆置，再以土餅及級配覆土掩蓋，不法回填面積約1632.114平方公尺，並扣押作案曳引車共8輛。

檢方表示，由於非法回填堆置規模龐大，調查發現涉案人數眾多，且清除費恐達5180萬7600元，為防止犯罪事態擴大，當場扣押作案車輛；全案偵查終結，依違反廢棄物清理法等罪對張姓、郭姓被告等22人（含2家法人公司）提起公訴。

南投地檢署查出有業者將高達2.8萬公噸的營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過1600平方米，粗估清理費恐逾5180萬元。圖／南投地檢署提供
南投地檢署查出有業者將高達2.8萬公噸的營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過1600平方米，粗估清理費恐逾5180萬元。圖／南投地檢署提供

南投地檢署查出有業者將高達2.8萬公噸的營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過1600平方米，粗估清理費恐逾5180萬元。圖／南投地檢署提供
南投地檢署查出有業者將高達2.8萬公噸的營建廢料，不法回填至鹿谷鄉土地，範圍超過1600平方米，粗估清理費恐逾5180萬元。圖／南投地檢署提供

廢棄物 南投 瀝青

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