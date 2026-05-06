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台中霧峰警違法查女個資 二審賠10萬獲緩刑確定 分局記過停職中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市霧峰警分局國光所簡姓警員在2023年任職期間，無故使用公務系統，查詢徐姓女子個資，警方內部稽核查出後，依違反個資法送辦，一審簡男不認罪，法官判刑4月，全案上訴二審後，簡男賠償10萬元，與徐女達成和解，二審駁回上訴，宣告緩刑2年，全案確定。市警局表示，案件審理期間，簡已被記過一次、目前停職中，宣告緩刑確定後，簡員可申請復職。

判決指出，簡姓警員在2023年擔任霧峰警分局國光所警員期間，明知無公務需求，仍在同年10月8日凌晨3時許，假借職務上的權力與機會，使用其公務帳號及密碼登入「警政知識聯網M-Police整合查詢系統」，查詢徐姓女子的個資。

全案經霧峰分局內部調查後，認簡員違反規定，依違反個資法，函送檢方偵辦，依法起訴。

台中地院簡易庭審理時，法官直批，簡男身為警員，理應更遵守法律規定，卻知法犯法，濫用公權力非法蒐集他人個資，法治觀念顯有不足。由於簡男犯後否認犯行，也未與被害人達成和解，依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，加重其刑，判刑4月，不得易科。

簡男針對量刑部分，上訴台中地院後，二審審酌，簡男在審理期間，已坦認犯行，以賠償10萬元，與被害女子達成和解，考量簡男過去並無犯罪前科，素行良好，因一時失慮觸法，犯後已坦承犯行、積極彌補被害人損失，足認有相當悔意。

法官指出，被害人也同意給予緩刑，相信簡男經此教訓當知所警惕，無再犯之虞，因此在維持有期徒刑4月的情況下，宣告緩刑2年，以啟自新，全案確定。

台中市警局表示，案件偵審期間，簡員已被記一次小過、停職中，若簡員獲緩刑宣告確定判決，依法可申請復職。

台中市霧峰警分局簡姓警員涉違法查詢女子個資，台中地院判他緩刑確定。圖／本報資料照片
台中市霧峰警分局簡姓警員涉違法查詢女子個資，台中地院判他緩刑確定。圖／本報資料照片

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