離對岸太近有偷渡風險 金門地院裁定酒駕撞死幼師被告延押2個月

在金門做工的張姓男子，去年10月晚間酒後駕駛BMW權利車逆向超車，撞死一名幼兒園女教師後逃逸，案經起訴後持續羈押，金門地方法院審酌其過往多次違法紀錄及犯後行為，認定具高度逃亡風險，裁定延長羈押2個月，並維持禁止接見通信；此舉讓不少民眾都叫好。

調查指出，年約51歲的張男於案發當晚酒後駕車，行經金湖鎮環島北路二段時違規超車，闖入對向車道，連續撞擊3車，造成45歲翁姓女騎士重傷不治，肇事後，張男未留現場處理，反而棄車搭計程車逃離，由親友接應躲避，警方鎖定其身分並展開圍捕，最終在勸說下，張男於約5小時後、晚間11時許投案。

警方表示，張男酒測值明顯超標，且有多次酒駕前科，依法依刑法酒駕致死及肇事逃逸致死罪嫌移送金門地檢署偵辦，檢方偵結後提起公訴。金門地院於今年2月12日裁定接押3個月，羈押期將於5月12日屆滿。

據悉，張男與辯護人主張已坦承犯行，並以需處理民事賠償為由聲請解除禁見，不過法院認為，相關聯繫可透過律師進行，無須由被告親自接觸親友；考量其案發後曾逃逸躲藏，且有多次違法紀錄，若解除禁見，恐增加其與外界串聯、規劃逃亡的可能，影響訴訟進行，因此駁回聲請。

據了解，罹難的翁姓女子為幼兒園教師，平日深受家長與學童喜愛，突遭不幸，家人悲痛，地方震驚與不捨。有民眾憤怒表示，「一個酒駕的人，毀掉一個家庭」，質疑累犯未被有效嚇阻，最終釀成悲劇。為此，金門警方也加強酒測攔查頻率，頻頻在路口進行攔查。

判決理由亦指出，金門地理位置鄰近中國沿海，客觀上存在非法離境的可能性，若未加以限制，被告恐有潛逃之虞，綜合各項因素，法院裁定延長羈押並持續禁見。

這項案件，也引發地方議論，有民眾認為，張男不僅為酒駕累犯，且肇事後還逃逸躲藏，「這樣的人如果放出來，很難讓人相信他會乖乖面對司法」，認為法院延押決定合理，有助確保案件順利審理。

也有民眾指出，金門與大陸沿岸距離近，確實存在偷渡風險，現在交通或人脈管道很多，如果真的有心要逃，應該很容易，認為在判決確定前維持羈押，是避免嫌犯脫逃的必要手段。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門在去年10月晚間發生一起酒駕肇事，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡，張姓男子的車整個翻過來。圖／民眾提供

在金門做工的張姓男子，去年10月晚間酒後駕駛BMW權利車逆向超車，撞死一名幼兒園女教師後逃逸，案經起訴後持續羈押，金門地方法院審酌其過往多次違法紀錄及犯後行為，認定具高度逃亡風險，裁定延長羈押2個月，並維持禁止接見通信；此舉讓不少民眾都叫好。記者蔡家蓁／攝影