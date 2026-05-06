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淡江男大生偷學姐黑貓「虐殺致死」 士院判拘役30日、併科20萬罰金

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

就讀淡江大學西班牙語系的李姓男大生，2023年底闖入樓上學姐的租屋處，逕自把對方飼養的黑貓用棉被包裹帶走，因不滿貓在屋內「作亂」，竟抓住貓腹並朝外丟擲，導致頭骨破裂、顱內出血死亡。士林地方法院審理，日前依違反動物保護法判他拘役30日，併科罰金20萬元。可上訴。

判決指出，李男跟王姓學姐租屋處在同一棟，李住2樓而學姐住4樓，2023年12月8日凌晨近5點，李在未經同意下，從學姐住處抱走黑貓帶回自己房間，期間不滿黑貓在房內「作亂」，情緒失控緊抓黑貓腹部讓黑貓無法掙扎，再從窗戶往外丟擲，造成黑貓頭蓋骨嚴重破裂、顱內出血致死。

學姐聽到物品碰撞聲和貓咪的慘叫聲察覺有異，發現愛貓失蹤，立刻詢問李並調閱監視器畫面，確認是李做的立刻報警。

李在偵訊時辯稱飲酒後「斷片」，對過程完全沒印象，稱「下一段記憶就是黑貓已經死在我的手上」、「不知道手上的血是黑貓的血」。

法官勘驗檢警出示的「雙手、租屋處有多處血跡」、「黑貓屍體被裝入塑膠袋」、事發監視器錄影畫面截圖10張等證據，認定事證明確，認為李明知不得傷害動物，仍以激烈手段對待，致動物重要器官功能喪失而死亡，行為及心態均屬可議，已侵害動物生命法益。

不過，法官審酌李審理時坦承犯行，和本案危害程度等情狀，依違反動物保護法判處拘役30日，併科罰金20萬元；拘役得易科罰金、罰金得易服勞役，均以1000元折算1日。

士林地院外觀照。圖／本報資料照片
士林地院外觀照。圖／本報資料照片

貓咪 淡江大學

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