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保大警暗槓民眾拾獲錢包中470元 他坦承犯案...最終有罪獲緩刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市政府警察局保安警察大隊第6中隊警員易法華3年前處理民眾拾獲錢包，卻私自侵占皮夾內的470元，被檢方依貪汙治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物罪起訴，歷審均判處1年4月徒刑，宣告緩刑3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃姓市民2023年7月16日下午1時許，在小吃部斜對面拾獲張姓民眾黨員的皮夾，裡面有身分證、健保卡、行照、民眾黨黨證、駕照、新台幣477元，黃將皮夾交給正在保安大隊1樓崗哨執勤的易法華處理。

未料，易法華未依警政署頒布的拾得遺失物作業程序處理，反而將皮夾內的470元取出、放入自己褲子口袋中，再打電話通知值班小隊長將皮夾、證件以及剩下的7元交出。

小隊長事後與黃確認拾獲皮夾裡的內容物，加上張也至保安大隊領回皮夾，確認皮夾內現金短缺，而質問易法華，易才將口袋中的470元掏出自首，警方依法送辦，檢方依貪汙治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物罪起訴。

易法華在偵查中自白犯罪，一、二審均判處易法華1年4月徒刑，宣告緩刑3年，並須支付公庫5萬元，褫奪公權1年，判決被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審仍認為易法華犯罪事證明確，且當時身為保大警員，卻因一時貪念，利用職務之便侵占財務，破壞人民對於公務員廉潔的信賴，但他犯後坦承犯行、繳交所有財物，且侵占金額不大，審酌後認為一審判決適當，仍維持一審判決。最高法院駁回上訴，全案確定。

台北市保安警察大隊。圖／聯合報系資料照片
台北市保安警察大隊。圖／聯合報系資料照片

貪汙 警察 最高法院

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