路邊丟600萬真鈔沒人敢撿 他這次撕毀文件又拍打警致傷判3月

李男曾因買到一顆燒焦煎餃、連4天大鬧商家，違反社維法挨罰，又因在永康市場將600萬真鈔丟在路邊沒人敢撿而家喻戶曉；這次他因不滿鹽行派出所處理拾得物，撕毀交辦單等文件，又因員警擔心身體不適打119，確認有無意識過程而遭李拍打受傷，法官判他應執行3月，可易科罰金。

檢方起訴，李於前年12月6日晚間10時32分許在永康警分局鹽行派出所內，因對員警處理案件方式不滿，竟徒手撕下蘇姓警員職務上所掌管的交辦單、遺失人認領拾得物領據及其拾得物案陳報單，致文件破損並將文件攜離。

同時，去年6月4日6時46分許，他因故倒臥在鹽行派出所值班台前，經警員詢問他是否身體不適，並依119專線消防員指示，拍打他以確認是否仍有意識時，未料，他反過頭來徒手拍打警員，使警員右肩挫傷、右手腕擦挫傷、左手背挫傷。檢方依涉妨害公務等案件起訴。

李坦承不諱，與警員於偵查中證述相符，且有員警職務報告、蒐證、監視器錄影畫面及密錄器錄影畫面截圖及醫院診斷證明書等佐證，事證明確。

台南地院審酌，他犯罪動機、目的及方法、犯罪時所受刺激、坦承犯行態度、未與被害人和解等一切情狀，依法量處其刑。法官認他犯損壞、隱匿公務員職務上掌管物品罪判刑2月，又犯傷害罪判刑2月，應執行3月刑，可易科罰金。

據調查，李於去年3月間在永康市場旁人行道上將整整六大疊的600萬真鈔丟在地上，路過民眾紛紛多看兩眼，不過大家都不敢撿，最後有人報警處理。李男看到警察出現稱：「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，經員警苦勸後領回。

然而，他的脫序行為還不只這一樁，前年12月4日他在永康區向攤商購買10顆煎餃，其中有1顆焦掉，攤商答應更換或退款遭拒，還打電話報警，未料，李連續4天到攤位嘶吼，指吃焦黑煎餃會得癌症、生病，要求登報道歉，甚至丟擲紙鈔，他否認藉端滋擾公共場所，法官認已逾越容許合理範圍處罰鍰8千元。

去年3月31日在永康超商領取包裹時，不滿店員要求核對證件，竟將6千元丟撒在超商內大聲嚷嚷，經警到場處理，依涉違反社會秩序維護法中藉端滋擾公眾得出入場所送辦，法官裁罰6千元。