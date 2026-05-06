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合夥破局 萬波紅茶前股東留Google負評 加重誹謗罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾在台北市經營「萬波島嶼紅茶」飲料分店的宋姓男子，與合夥股東劉姓男子發生爭執，劉男另自行開設萬波分店，宋男去年涉嫌在劉的飲料店留下Google評論，直指確診新冠肺炎卻繼續營業、銷售混充茶等。台北地檢署偵結，依加重誹謗罪嫌起訴。

起訴指出，宋男、劉男2019年至2022年合夥經營萬波島嶼紅茶飲料店3年，2024年9月劉男自行在新北市再開萬波飲料店，宋男涉嫌因先前合夥事務心生不滿，2025年9月間在劉男經營的飲料店Google評論，「可以順便說說你們肺炎嚴重需要隔離的時候，你們中標卻照常營業之事蹟」、「客人點的茶沒了，要求員工混別的茶給客人」、「客人飲品內有頭髮，也可能是負責人常常服裝儀容不符合公司規定所導致」等語。

宋男到案坦承，有在Google評論，但辯稱在合夥經營北市飲料店的經驗，及其他客人的評論才張貼評論。

檢方追查，新冠肺炎期間照常營業及賣混茶給消費者等情節，都是發生在2人合夥的飲料店，未發生在劉男經營的飲料店，宋男不能僅因與劉男有合夥事務爭執，即挾怨報復留下評論，試圖影響經營，不採信宋男辯詞，全案依加重誹謗罪嫌起訴。

台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影

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