與館長一樣揚言「斬首賴清德」怎判？法院判決書出爐

台南市許姓市民與「館長」陳之漢一樣， 因不滿總統賴清德上網揚言「斬首賴清德」等，依恐嚇公眾罪法辦；台北地院審理，許認罪，法官判許有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，向公庫支付5萬元。可上訴。

陳之漢則是在2025年10月直播時揚言「把賴清德的狗頭斬下來」，同樣依恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪嫌起訴，案由新北地院審理中；陳之漢開庭否認犯罪，表示直播內容是對下架民進黨及中共軍演斬首行動的合理評論。

檢方指控，許因對罷免及兩岸局勢心生不滿，2025年3月在大陸利用電腦設備透過虛擬私人網路VPN連線的社群平台Threads以名下門號帳號發表「斬首賴清德」的言論。

許發表「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了！」、「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」、「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責！」，經刑事警察局、調查局移送法辦，檢察官偵查依恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌將許起訴，法院審理，許認罪。

判決書指出，許只因對政局不滿，恣意於網路發表恐嚇公眾及恐嚇危害安全的文字言論，不過，他犯後坦承犯行、無前科紀錄，審酌犯罪動機、手段、情節，依法量刑。

判決說，許因一時失慮致罹刑章，經此偵審程序應當知所警惕，無再犯之虞，判處刑度以暫不執行為宜，諭知緩刑，命他向公庫支付罰金，以資警惕。