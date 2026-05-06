高雄美濃大峽谷疑有幕後大咖 律師點出「參與程度更深者未被羈押」

涉嫌參與高雄美濃大峽谷的被告之一石麗君，因羈押期限將屆，橋頭地方法院前天召開延押訊問庭，但開庭時石麗君的辯護律師展開激烈防禦，當庭質疑「尚有參與程度更深，且與其餘共犯陳述情節差異更大之共犯未遭羈押」希望爭取交保，但法官審理後，仍裁定將石延長羈押2個月。

據悉，4日當天開庭時、在訊問庭上，石麗君向法官表示願意配合主管機關指示，清理位於高雄美濃大峽谷土地上遭堆置、回填的廢棄物，以此爭取交保機會。

不過石的辯護律師希望爭取能交保，因此在庭上向法官陳明保釋理由，主張石麗君其實涉案程度不深，加上已坦承自身涉案的相關事實，且從卷證資料來看，石並未直接從非法處理廢棄物中獲取利益。

律師還主張，石麗君並沒有無串證之虞，包含同案的其他被告與證人，均未提及石麗君有影響他們供述的行為，也沒有供述可能遭其影響的疑慮；律師更承諾，若石麗君能順利交保，將返回位於旗山的娘家居住，絕對不會進入案發的美濃，期盼法官能准予具保停止羈押，並以定期向特定機關報到的替代方案來確保後續審判進行。

不過最令人震驚的是，律師在質疑過程中，竟透露本案除石麗君外，還有其他參與程度更深，且與其餘共犯陳述情節差異更大之共犯未遭羈押，主張在其他重度涉案共犯都在外活動的情況下，單純只羈押石麗君一人，根本無法達成防免共犯勾串的法定目的。

面對辯護律師質疑，橋頭地院法官仍予以駁回，指出雖然石麗君自稱坦承犯行，但其供述與同案共犯、檢方起訴事實及客觀物證差異甚大，明顯有避重就輕、推諉卸責之嫌。

法官更揭露，在部分共犯遭查獲後，被告及其他主要參與者的手機對話紀錄旋即遭刪除，顯見在犯後第一時間已有著手湮滅罪證的情狀。

此外，法官也認定石麗君為出資購買案發土地之人，更利用其政治職務之關係網絡，促使土地順利回填營建廢土，居於主導角色，甚至有證人明確表示因顧慮石麗君的影響力而擔憂人身安全。

橋頭地院法官也考量美濃大峽谷清運成本估算高達數億元，除嚴重危害美濃地區的農業使用利益外，也對鄰近居民的身體健康致生相當程度危害，對社會所生危害甚鉅，加上石麗君具有一定程度的政治影響力，因此認定仍有必要對被告繼續羈押並禁止接見、通信，最終仍裁定自5月10日起，延長羈押2月，並續予禁止接見、通信。