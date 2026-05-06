月息30%高利貸借10萬月還3萬 雲林破獲暴力討債集團

雲林縣虎尾警分局4日偵破涉嫌暴力討債、重利放貸，並牽涉毒品與槍砲的不法集團，查獲以張姓男子為首共9名嫌犯到案，並起出改造槍枝、子彈及毒品等證物，該集團以月息30％高利貸牟利，若借貸人無力償還，便以暴力方式討債，全案依違反組織犯罪防制條例等多項罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。

警方指出，日前接獲線報，指轄內有犯罪集團以非法放貸牟利，並以暴力與恐嚇手段逼迫被害人還債。

經專案小組長期蒐證發現，該集團去年9月開始，以月息30％高利貸牟利，且10天為一期逼迫借款人還款，並要求借款人簽立本票作為擔保，借款人若借10萬元，一個月必須還3萬元。

一旦借款人無力償還，該集團便糾眾持球棒、棍棒，甚至蒙面闖入被害人住處或工作場所施暴討債，對被害人及其家屬進行恐嚇，行徑囂張惡劣，嚴重危害地方治安。

警方4日清晨兵分多路執行搜索與拘提行動，除逮捕9名涉案犯嫌人，並查扣改造槍枝、子彈、毒品及相關犯案工具。警方表示，初步統計有30名被害人，主要分布在土庫、麥寮、虎尾、崙背等鄉鎮。後續將持續追查集團資金流向及槍枝來源，釐清整體犯罪網絡。

虎尾分局長馬秋景強調，幫派暴力、重利剝削與毒品犯罪對社會危害甚鉅，警方將持續推動掃黑、肅槍、緝毒工作，強力打擊不法組織，維護社會安全。

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雲林縣警方偵破暴力討債集團，該集團以月息30%高利貸牟利，若借款人無力償還，便以暴力方式恐嚇。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣警方偵破暴力討債集團，該集團以月息30%高利貸牟利，若借款人無力償還，便以暴力方式恐嚇。記者陳雅玲／翻攝