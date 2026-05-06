勞力士修完懷疑被調包 維修員挨告...法官憑一小缺口還他清白

李姓男子將心愛的勞力士手表送往知名連鎖鐘表店保養，取件時卻發現錶面的「小窗凸透鏡」消失、鋼圈裂開，懷疑遭到曾姓維修員「調包」，氣得提告對方侵占。高雄地方法院審理後，法官憑藉機芯號碼上一個微小的「細缺口」，認定送洗前後是同一支錶，判決曾男無罪。

判決指出，李男於民國2023年12月將愛表送往表店清洗，並支付1800元費用，一周後取件時，李男發現原本該隆起在日期上方的凸透鏡竟平整消失，且表環鋼圈還有斷裂痕跡，連星期列的字體深淺都變了。

李男質疑愛表被曾男掉包，以贗品置換其價值不菲的原廠表，氣得報警提告，檢方調查後，依業務侵占罪嫌對曾男提起公訴。

高雄地院審理時，曾男喊冤，稱該表並非一體成形的塑膠玻璃老錶，現代藍水晶鏡面的凸透鏡是以「黏貼」方式固定，當時使用超音波清洗，凸透鏡因外力脫落，加上該表送修前已有鏽蝕，清洗後裂痕才顯現，絕對沒有調包。

法官認為，李男所提的表面照片，都不是送修前所拍，無法比對手表保養當下是否就有鋼圈裂痕存在；且該表在保養存查聯中，確實在檢查外觀欄位記載錶殼刮傷、字盤變色或腐蝕、指針鏽蝕。

法官還發現，李男送修的手表中，其中機芯號碼阿拉伯數字「2」下方均有一細小缺口存在，如果曾男將手表調包，怎會在如此微小的特徵上一樣，認定曾男並未調包手表，判決曾男無罪。