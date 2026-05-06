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遛狗遭惡霸犬撲咬沒牽繩釀禍 曾「領回再犯」飼主判3月徒刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣林姓女子飼養1隻惡霸犬在學校附近人行道散步，疏於對惡霸犬的看管，咬傷在附近遛狗的徐女和徐女飼養的狗，徐女提告林女過失傷害罪，屏檢起訴，屏東地院近日審結，判林女犯過失傷害罪處有期徒刑3月，可易科罰金，可上訴。

判決指出，林女在住處附近飼養惡霸犬，本應該注意對圈養犬隻做適當栓束，卻疏於對飼養犬隻看管，去年2025年5月20日深夜近11時，惡霸犬不受控衝出攻擊在附近遛狗的徐女與徐女的犬隻，徐女為救狗狗，四肢多處遭狗咬傷撕裂傷。

當時林女飼養的惡霸犬咬傷徐女的犬隻，由於該惡霸犬為累犯，遭農業處沒入安置動物之家，未料林女還鑽漏洞，找男友到動物之家認養領回惡霸犬後，惡霸犬又在私人寵物莊園咬傷另隻黃金獵犬。

法院審理後，林女坦承犯行，雖未與對方和解，但已先行賠償徐女9萬多元。考量林女有過失傷害、傷害與妨害公務等前科，判林女犯過失傷害罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，1天1千元折算。可上訴。

林女飼養的惡霸犬咬傷人，屏東地院判林女犯過失傷害罪，處有期徒刑3月，可上訴。圖／資料照、翻攝畫面
林女飼養的惡霸犬咬傷人，屏東地院判林女犯過失傷害罪，處有期徒刑3月，可上訴。圖／資料照、翻攝畫面

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