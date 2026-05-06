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「88會館」爆洩密、銷單案外案 花蓮刑大大隊長、內湖分局3警全交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，因，涉逃漏稅今年2月遭檢調偵辦，調查局追查發現，花蓮縣刑大大隊長劉宗仁，曾將偵查中的扣案物證照片，傳送給邱庭鋒的葉姓妻子，葉女另向內湖分局3名員警關說銷單，台北地檢署5日針對兩案一併偵辦，搜索約談4名官警到案，其中劉宗仁訊後被依洩密罪10萬交保。

同案約談包括台北市內湖分局防治組員警孔致詔50萬交保、東湖派出所員警曾建豐20萬交保、內湖派出所員警謝東諭10萬交保。

劉宗仁是兩線四星中階警官，曾任內內湖分局偵查隊長、大同分局偵查隊長、刑事局第四大隊，破獲不少重大矚目案件，是警界明日之星。他交保離去時表示，今天只是配合來說明而已，謝謝大家關心，隨後由女性親友陪同離去。

全案緣起於捲入「88會館」案的新北市刑大小隊長陳秋中，因與邱庭鋒合作，私下以茶行為掩護，長期販售洋酒獲利上千萬元，陳秋中不僅未報稅，還向警方浮報超勤加班費，調查局先前搜索約談陳、邱2人到案，分別以50萬、30萬交保。

調查局過濾扣案資料，發現邱庭鋒的葉姓妻子結識不少警界官員，劉宗仁擔任內湖分局偵查隊長期間，雙方建立不錯情誼，當年劉宗仁在偵辦毒品、黑幫討債刑案時，私下把扣押證物照傳送給葉女，由於案件尚在偵查階段，涉及洩密罪。

另據調查，葉女於2020年間駕車多次違規，請託時任內湖分局康樂派出所的孔致詔幫忙銷單，孔致詔知悉銷單會被抓包，因此將葉女違規的行為，移轉至其他有類似違規車輛的身上，如此一來，葉女的罰單便由他繳交。

據了解，由於葉女在內湖的違規罰單不少，孔致詔接獲請託後，會請託時任康樂所的曾建豐、東湖所的謝東諭幫忙「處理」，透過警用電腦系統，趁罰單上傳至儲存空檔，趁機改單，但孔致詔接受詢問時，矢口否認銷單，態度相當不配合。據了解，劉宗仁洩密案與孔致詔銷單案並無關聯。

此次行動由北檢指揮調查局台北市調查處、警政署督察室、台北市政府警察局督察室及內湖分局執行偵辦，昨兵分8路搜索涉案警員辦公處與住處，約談4官警到案。

花蓮縣刑大大隊長劉宗仁涉洩漏偵查中訊息給葉姓女友人，被檢方諭令10萬交保。記者張宏業／攝影
花蓮縣刑大大隊長劉宗仁涉洩漏偵查中訊息給葉姓女友人，被檢方諭令10萬交保。記者張宏業／攝影

台北市內湖分局防治組員警孔致詔涉違法銷單，被檢方諭令50萬交保。記者曾原信／攝影
台北市內湖分局防治組員警孔致詔涉違法銷單，被檢方諭令50萬交保。記者曾原信／攝影

台北市內湖分局東湖派出所員警曾建豐涉違法銷單，被檢方諭令20萬交保。記者曾原信／攝影
台北市內湖分局東湖派出所員警曾建豐涉違法銷單，被檢方諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

台北市內湖分局內湖派出所員警謝東諭涉違法銷單，被檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影
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郭哲敏 內湖 柬埔寨

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