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「88會館」邱庭鋒妻關說銷單 扯出花蓮刑大大隊長洩密及3員警圖利

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

曾與「88會館」負責人郭哲敏共赴柬埔寨旅遊的商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒，因涉逃漏稅遭檢調偵辦，調查局追查發現，花蓮縣刑大大隊長劉宗仁，曾將偵查中的扣案物照片，用手機傳給邱庭鋒的葉姓妻子，葉女也另向內湖分局3名員警關說銷單，台北市調處今天針對兩案一併搜索，約談4名官警到案，劉宗仁稍早被檢方依洩密罪10萬交保。

同案約談包括台北市內湖分局防治組員警孔致詔、東湖派出所員警曾建豐、內湖派出所員警謝東諭；曾建豐訊後諭令20萬交保，其餘2人由檢察官複訊中。

劉宗仁是兩線四星中階警官，曾任內內湖分局偵查隊長、大同分局偵查隊長、刑事局第四大隊，破獲不少重大矚目案件，是警界明日之星。他交保離去時表示，今天只是配合來說明而已，謝謝大家關心，隨後由女性親友陪同離去。

全案緣起於捲入「88會館」案的新北市刑大小隊長陳秋中，因與邱庭鋒合作，私下以茶行為掩護，長期販售洋酒獲利上千萬元，陳秋中不僅未報稅，還向警方浮報超勤加班費，調查局先前搜索約談，陳、邱2人到案，2人分別以50萬、30萬交保。

調查局追查又發現，邱庭鋒的葉姓妻子認識警界不少官員，劉宗仁擔任內湖分局偵查隊長期間，雙方建立不錯情誼，當年劉宗仁在偵辦一起刑案時，把扣押物幀照片傳送給葉女，由於案件尚在偵查中，涉及洩密罪。

此外，葉女也曾請託孔致詔等3員警協助友人銷紅單，並銷毀2張交通罰單，涉及瀆職罪；檢調今兵分8路搜索涉案警員辦公處與住處，約談4名官警到案。據了解，洩密與銷單兩案並無關聯。

台北市內湖分局內湖派出所員警謝東諭涉違法銷單遭檢調約談。記者曾原信／攝影
台北市內湖分局內湖派出所員警謝東諭涉違法銷單遭檢調約談。記者曾原信／攝影

台北市內湖分局防治組員警孔致詔遭檢調約談。記者曾原信／攝影
台北市內湖分局防治組員警孔致詔遭檢調約談。記者曾原信／攝影

台北市內湖分局東湖派出所員警曾建豐涉違法銷單，被檢方諭令20萬交保。記者曾原信／攝影
台北市內湖分局東湖派出所員警曾建豐涉違法銷單，被檢方諭令20萬交保。記者曾原信／攝影

花蓮縣刑大大隊長劉宗仁涉洩密被檢方諭令10萬交保。記者曾原信／攝影
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調查局 警察

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