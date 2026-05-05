快訊

北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾麗集團驚爆偷拍！ 台中衛生局今火速稽查集團2診所

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」新北市板橋店爆出偷拍案，被控安裝偽裝煙霧偵測器的針孔攝影機台中市衛生局今也火速稽查該集團位於台中市的2家診所。台中市衛生局強調，若查獲違法情事，將依醫療法開罰，最高可罰25萬元，如涉刑事妨害秘密罪，將移送法辦。

該集團新北板橋分店有女顧客在更衣時發現天花板角落有詭異裝置，當時店家堅稱為「煙霧偵測器」，但警方獲報到場拆卸後，發現竟是針孔攝影機，懷疑有多名顧客受害。新北地檢署今日也證實，已針對該集團多家分店展開大規模搜索。

台中市衛生局指出，醫療機構應提供安全且保障隱私的就醫環境，不得無故洩漏或侵害病患個人隱私；如涉及刑事妨害秘密罪嫌，將移送檢調單位偵辦，絕不容許任何侵害就診隱私的違法行為。

台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局今火速稽查「愛爾麗」集團台中2家診所。圖／台中市衛生局提供

台中市 醫美 衛生局 針孔攝影機

延伸閱讀

愛爾麗診所爆偷拍…北市府突襲稽查4分店 刑大出動反針孔偵測

愛爾麗診所板橋店爆涉偷拍 北市將稽查轄內5間診所

愛爾麗診間出現攝影機爭議 北檢他字案偵辦保全證據

針孔疑雲 愛爾麗243字聲明「絕無侵害消費者之個人隱私」

相關新聞

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人 檢調搜索查洩密案抽單案

台北市警內湖分局前偵查隊長、現任花蓮縣刑警大隊大隊長劉宗仁，涉嫌洩漏偵辦中案件內容給一名女性友人，警政署、內湖分局自檢自清，又追查出內湖分局轄下派出所3名警員涉替朋友抽掉2張交通違規罰單。台北地檢署今

愛爾麗集團驚爆偷拍！ 台中衛生局今火速稽查集團2診所

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」新北市板橋店爆出偷拍案，被控安裝偽裝煙霧偵測器的針孔攝影機。台中市衛生局今也火速稽查該集團位於台中市的2家診所。台中市衛生局強調，若查獲違法情事，將依醫療法開罰，最高可罰25

花蓮刑大隊長、北市內湖分局4警遭約談 警政署：配合偵辦不庇縱

曾任台北市內湖警分局偵查隊長的花蓮縣刑警大隊長劉宗仁，與內湖分局曾姓巡佐、謝姓、孔姓警員，分別涉洩密、交通違規罰單銷單案，今被檢調帶回調查。警政署表示，自清自檢，積極配合檢方偵辦。

獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

調查局掌握情資，指曾獲全國模範警察的花蓮縣刑大大隊長劉宗仁，涉及將一起偵查中扣案證物圖檔，傳送給捲入「88會館」案件的茶行聞人邱庭鋒（綽號茶古邱）妻子，專案小組為釐清案情，今天搜索約談劉宗仁到案，台北

綠委邱志偉控告傷害明開庭 謝龍介4藍委全部請假不出庭

國民黨、民眾黨立法院黨團前年5月推出國會職權行使法修正案，多位藍、綠立委陸續發生衝突，民進黨立委邱志偉控告國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪傷害，檢方起訴謝龍介4人，台北地院原訂明天上午開庭，謝

生技公司積欠罰鍰、勞健保費逾65萬 台南分署拜訪後配合繳納

台南一間生技股份有限公司從事多層次傳銷遭公平交易委員會裁罰30萬元，同時積欠營利事業所得稅、勞工保險費、勞工退休金費用、全民健康保險費等，總計積欠65萬9484元；行政執行署台南分署人員前往調查並勸說

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。