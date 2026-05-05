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花蓮刑大隊長、北市內湖分局4警遭約談 警政署：配合偵辦不庇縱

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

曾任台北市內湖警分局偵查隊長的花蓮縣刑警大隊長劉宗仁，與內湖分局曾姓巡佐、謝姓、孔姓警員，分別涉洩密、交通違規罰單銷單案，今被檢調帶回調查。警政署表示，自清自檢，積極配合檢方偵辦。

台北地檢署今指揮北市調查處搜索相關警察駐地，帶回花蓮刑警大隊長劉宗仁及內湖分局東湖派出所曾姓巡佐、內湖派出所謝姓警員、防治組孔姓警員詢問。

警政署表示，署與北市警察局、花蓮縣警局、內湖分局，配合北檢檢察官搜索，通知相關員警到案說明，目前持續調查釐清案情。

警政署指出，本案是自清自檢案件，秉持不掩飾、不庇縱，積極配合檢察官指揮偵辦，視後續偵查結果從嚴查究相關人員責任，絕不寬貸；持續要求各級主官、管及督察與政風人員，落實「警紀警辦」，發現違法、違紀徵候，務必機先主動查處，端正警察風紀。

台北市警內湖分局前偵查隊長、現任花蓮縣刑警大隊大隊長劉宗仁（右），涉嫌洩漏偵辦中案件內容給一名女性友人，經過約一個小時偵訊，晚間以瀆職罪10萬元交保。記者曾原信／攝影
台北市警內湖分局前偵查隊長、現任花蓮縣刑警大隊大隊長劉宗仁（右），涉嫌洩漏偵辦中案件內容給一名女性友人，經過約一個小時偵訊，晚間以瀆職罪10萬元交保。記者曾原信／攝影

內湖 花蓮 北檢 警察

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