獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

調查局掌握情資，指曾獲全國模範警察的花蓮縣刑大大隊長劉宗仁，涉及將一起偵查中扣案證物圖檔，傳送給捲入「88會館」案件的茶行聞人邱庭鋒（綽號茶古邱）妻子，專案小組為釐清案情，今天搜索約談劉宗仁到案，台北地檢署複訊後依瀆職罪命劉宗仁10萬交保。

劉宗仁是兩線四星中階警官，曾任大同分局偵查隊長、刑事局第四大隊，破獲不少重大矚目案件，是警界明日之星。他交保離去時表示，他今天只是配合來說明而已，謝謝大家關心，隨後又由女性親友陪同離去。

據了解，台北市警內湖分局界爆發銷單疑雲，檢方追查後，發現內湖分局有3名警員，疑協助特定民眾抽單，並銷毀2張交通罰單。專案小組意外發現，當時身為內湖偵查隊長的劉宗仁，曾傳送破案物證照片給邱庭鋒妻子，涉及洩密。

檢調為釐清兩起案件經過以及洩密動機，今天兵分8路搜索涉案警員辦公處與住處，約談包含劉宗仁在內共4名警察到案說明。

曾捲入「88會館」案的新北市刑大小隊長陳秋中，涉與商界聞人「茶壺邱」邱庭鋒合作，私下以茶行為掩護，長期販售洋酒獲利上千萬元，陳秋中不僅未報稅，還向警方浮報超勤加班費，調查局先前已搜索約談，陳、邱2人到案。