綠委邱志偉控告傷害明開庭 謝龍介4藍委全部請假不出庭

國民黨、民眾黨立法院黨團前年5月推出國會職權行使法修正案，多位藍、綠立委陸續發生衝突，民進黨立委邱志偉控告國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪傷害，檢方起訴謝龍介4人，台北地院原訂明天上午開庭，謝等4人已向法官請假。

據了解，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪4人日前已向法院遞出請假狀，並敘明理由表示將不會出庭，法官可能再安排庭期進行審理。

2024年5月17日國民黨與民眾黨推出國會職權行使法修正案，法案進入逐條討論時，多名立委爆發推擠衝突，藍綠立委都有人送醫治療。

檢方起訴，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等人當時圍成人牆護住主席台，與邱志偉發生肢體衝突，邱志偉遭拉離主席台時因重心不穩，跌落走道造成頭部外傷，有腦震盪情形，頸部也出現鈍挫傷，邱認為謝龍介等人涉及傷害罪，對4人提起告訴。