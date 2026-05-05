台積電嘉義工地竊案 嘉院裁定包商、員工羈押3月

台積電嘉義廠工地發生電纜線竊案，包商莊男夥同2名員工連續犯案，且駕車欲衝撞阻擋的保全，嘉檢依準強盜罪嫌起訴。全案今天移審，嘉院裁定莊男及其員工薛男羈押3個月。

嘉義地方法院表示，負債的莊男具短期間多次竊盜及銷贓能力，有反覆再犯之虞；薛男犯案後，刪除對話紀錄行為，有反覆實施犯罪及湮滅證據之虞。2人均否認加重準強盜犯行，另審酌2人犯罪次數、竊得財物、竊取方式及危害社會治安程度，因此，裁定自今天起羈押3個月。

檢警表示，莊男為工程行負責人，自去年12月起至今年3月間，夥同員工薛男、洪男等人，多次駕駛租賃貨車進入台積電嘉義廠工地，持油壓剪、砂輪機竊取電纜線，銷贓金額達新台幣497萬7000多元。

莊男等3人於3月3日凌晨再度行竊形跡敗露，為防護贓物及脫免逮捕，莊男駕車朝保全人員行進並強行衝撞閘門，隨後逃往屏東銷贓。警方於3月6日在工程行所承租的宿舍逮捕莊男及薛男，2人遭聲押獲准，後續並查獲共犯洪姓男子到案。

嘉檢表示，承辦檢察官黃天儀審酌莊男等3人，反覆於指標性產業工地行竊，嚴重破壞社會治安及產業發展，建請求處莊男、薛男有期徒刑10年；洪男則求處9年6個月徒刑。

嘉義縣警察局水上分局今天表示，莊男白天進入工區會先鎖定要竊取電纜線的位置，在利用晚上持工作證進入，並以油壓剪偷竊；因工區採人車分道管制規定，進入車輛1車僅能駕駛1人，其他工人需徒步，莊男犯案時，其他共犯都會躲藏在車斗內。

警方說，莊男為下游包商，知悉工區的廠商1次都會進大批的電纜線，每次犯案僅竊取少量電纜線，廠商並不會即時發現，即使廠商後來發現遭竊報警，已事隔多日，因工地每天有6000多名工人出入，且監視器不普及情況下，讓莊男等人自去年12月起至今年3月3日，多次利用夜晚進入工地竊取電纜線得逞。