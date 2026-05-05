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生技公司積欠罰鍰、勞健保費逾65萬 台南分署拜訪後配合繳納

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南一間生技股份有限公司從事多層次傳銷遭公平交易委員會裁罰30萬元，同時積欠營利事業所得稅、勞工保險費、勞工退休金費用、全民健康保險費等，總計積欠65萬9484元；行政執行署台南分署人員前往調查並勸說後，許姓負責人為免遭強制執行，同意辦理分期繳納。

台南分署表示，該公司2024年間從事多層次傳銷，未於開始實施前向公平交易委員會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項，遭裁罰30萬元；另義務人欠2024年度營利事業所得稅、2024年至2025年勞工保險費、勞工退休金費用及2025年度全民健康保險費等，合計尚欠65萬9484元。

分署指出，執行人員調查發現義務人公司名下有車輛可供執行，先函請監理機關辦理禁止異動登記；今年2月間執行人員至義務人公司位於台南市安南區登記地址現場查訪，巧遇許姓負責人，許稱公司經營狀況不佳，已準備辦理停業，會辦理分期等語，並自今年3月起按月分期償還。

分署呼籲，執行「五打七安」政策，加強追查相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安；請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，分署將強力執行。

行政執行署台南分署人員前往調查並勸說後，許姓負責人為免遭強制執行，同意辦理分期繳納。記者袁志豪／翻攝
行政執行署台南分署人員前往調查並勸說後，許姓負責人為免遭強制執行，同意辦理分期繳納。記者袁志豪／翻攝

台南 罰款 所得稅 保險

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