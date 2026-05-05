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花蓮刑大隊長涉洩密給女友人 檢調搜索查洩密案抽單案
台北市警內湖分局前偵查隊長、現任花蓮縣刑警大隊大隊長劉宗仁，涉嫌洩漏偵辦中案件內容給一名女性友人，警政署、內湖分局自檢自清，又追查出內湖分局轄下派出所3名警員涉替朋友抽掉2張交通違規罰單。台北地檢署今指揮調查局搜索，約談2案、劉等4人釐清洩密案及抽單案。
台北地檢署檢察官偵辦劉宗仁等4人涉嫌洩密、毀損公文書等案件，今指揮調查局台北市調處機動站、警政署督察室、北市警局督察室、內湖分局等單位，搜索劉與孔姓、曾姓、謝姓被告等4人住居所及辦公位置共8處所，並通知4人到案說明，目前調查釐清中。
檢方指出，洩密案與抽單案無關，孔姓、曾姓、謝姓警員疑似接受朋友委託，抽掉朋友已接到舉發單的罰單2張，專案小組今搜索曾姓警員東湖派出所辦公處所，及其餘人內湖分局內勤辦公室，約談3人到案，今晚移送北檢複訊，釐清相關案情。
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