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內湖警涉洩密、抽交通違規單 北檢搜索約談4警
台北地檢署獲報，台北市警察局內湖分局4名員警疑涉洩密、毀損公文書等案件，今天指揮警、調搜索劉姓、孔姓、曾姓、謝姓被告等4人住居所共8處，並通知4人到案說明。
檢調調查，前內湖分局劉姓警官遭到檢舉，疑似洩漏偵辦中案件內容給一名女友人。另外，東湖所曾姓員警、內湖所謝姓員警、分局內勤孔姓員警則疑似替友人「抽單」，將其遭員警逕行舉發的交通違規單抽走，以規避行政罰鍰。至於兩起案件發生的時間點，仍待檢調進一步調查釐清。
北檢今天指揮法務部調查局台北市調查處機動站、內政部警政署督察室、台北市政府警察局督察室、內湖分局等單位，持法院核發的搜索票，搜索劉姓、孔姓、曾姓、謝姓被告等4人的住居所及辦公位置共8處所，並通知4人到案說明，預計晚間陸續移送北檢複訊，全案朝洩密、毀損公文書等方向偵辦。
據了解，本案是內政部警政署、台北市政府警察局、內湖分局自檢自清，報請北檢檢察官指揮偵辦，目前檢、警、調持續調查釐清中。
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