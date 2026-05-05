快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

內湖警涉洩密、抽交通違規單 北檢搜索約談4警

中央社／ 台北5日電

台北地檢署獲報，台北市警察內湖分局4名員警疑涉洩密、毀損公文書等案件，今天指揮警、調搜索劉姓、孔姓、曾姓、謝姓被告等4人住居所共8處，並通知4人到案說明。

檢調調查，前內湖分局劉姓警官遭到檢舉，疑似洩漏偵辦中案件內容給一名女友人。另外，東湖所曾姓員警、內湖所謝姓員警、分局內勤孔姓員警則疑似替友人「抽單」，將其遭員警逕行舉發的交通違規單抽走，以規避行政罰鍰。至於兩起案件發生的時間點，仍待檢調進一步調查釐清。

北檢今天指揮法務部調查局台北市調查處機動站、內政部警政署督察室、台北市政府警察局督察室、內湖分局等單位，持法院核發的搜索票，搜索劉姓、孔姓、曾姓、謝姓被告等4人的住居所及辦公位置共8處所，並通知4人到案說明，預計晚間陸續移送北檢複訊，全案朝洩密、毀損公文書等方向偵辦。

據了解，本案是內政部警政署、台北市政府警察局、內湖分局自檢自清，報請北檢檢察官指揮偵辦，目前檢、警、調持續調查釐清中。

內湖 警察 法務部 內政部 北檢

延伸閱讀

北市內湖分局遭搜索！疑「銷單」交通違規罰單 檢調帶回數警偵詢

影／偽造司法單位關防稱「三長會審」 詐團台南院檢旁演戲騙走6千萬

影／雲林男子開車攜槍拒檢衝撞警員 警方開7槍逮兩男起出4把槍

新北議員卓冠廷辦公室遭搜索 稱本人非調查對象：全力配合調查

相關新聞

針孔疑雲 愛爾麗243字聲明「絕無侵害消費者之個人隱私」

連鎖醫美集團「愛爾麗」新北板橋店被指控診所內涉安裝針孔，檢警連日來發動搜索，對此，愛爾麗集團今下午發出243字聲明的3點聲明，表示設監視器絕無侵害消費者的個人隱私，已進行全面檢討及改善，並盡速向告訴人

千億遺產全給基金會？張榮發基金會告遺囑執行人 大、二房爭產添變數

已故長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒遺囑官司勝訴，可獲逾百億遺產。然而，張榮發基金會主張張榮發生前曾表示「我的錢都會留給基金會」，而向柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦

獨／走廊堆雜物起火釀6死女房東判7年 她不認罪還控房客縱火毀一生

台中興中街華廈在2022年發生大火，奪走6條人命，鄭姓房客因不滿莊姓女房東不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審鄭被判無期徒刑、莊女7年，上訴二審期間，鄭的律師主張，鄭有智能障礙，不具就審能力，今天辯論終結，

前立委林國成辱罵賴清德「打領帶」 公然侮辱罪判拘役20日得易科罰金

民眾黨前立委林國成涉嫌爆粗口辱罵總統賴清德「三字經」，依公然侮辱罪起訴，法官上月開庭傳喚林，林認錯、不認罪，林表示，他是針對公共議題所為的評論；台北地方法院今宣判，法官判林拘役20日，得易科罰金2萬元

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人 檢調搜索查洩密案抽單案

台北市警內湖分局前偵查隊長、現任花蓮縣刑警大隊大隊長劉宗仁，涉嫌洩漏偵辦中案件內容給一名女性友人，警政署、內湖分局自檢自清，又追查出內湖分局轄下派出所3名警員涉替朋友抽掉2張交通違規罰單。台北地檢署今

生技公司積欠罰鍰、勞健保費逾65萬 台南分署拜訪後配合繳納

台南一間生技股份有限公司從事多層次傳銷遭公平交易委員會裁罰30萬元，同時積欠營利事業所得稅、勞工保險費、勞工退休金費用、全民健康保險費等，總計積欠65萬9484元；行政執行署台南分署人員前往調查並勸說

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。