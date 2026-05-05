知名廣告商緩起訴拍公益廣告 3部占星反詐短影音上線

台灣知名廣告傳媒集團林姓負責人涉虛偽開發票、逃漏稅獲緩起訴處分，緩起訴條件之一是拍攝預防犯罪宣導的公益廣告。台北地檢署今舉辦反詐短影音發布會，透過3部占星系列短影音，傳遞「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」及「投資詐騙」觀念，期許有效觸及年輕族群與網路使用者。

全案源於，林姓負責人透過7子公司在2014年至2017年虛偽開發票金額達8.4億餘元，幫助2家廣告、媒體行銷公司逃漏稅1.9億餘元，林姓負責人認罪，承諾3年內分期繳納完畢，台北地檢署給予緩起訴處分，支付公庫250萬元，並製作7支預防犯罪宣導影片。

北檢指出，此案緩起訴條件之一，作反詐、反毒、反賄選等7支預防犯罪宣導短片，其中3部反詐影片「占星系列-真愛篇、家運篇、求財篇」 ，結合時下熱門的占星話題與廣告式敘事節奏，每部各15秒，對應主題「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」及「投資詐騙」傳遞識詐觀念。

北檢表示，3部短影音以「不是我準，是詐騙套路太一致」為核心概念，透過星座大師解析運勢的情境，目的並非強調命理準確性，而是藉由「看似預測、實為揭露」的反差效果，巧妙帶出騙集團常見話術與手法，讓民眾理解詐騙手法「具有高度重複性與可辨識性」。

法務部政務次長黃謀信表示，北檢此發布會彰顯檢察官公益代表人的角色發揮到淋漓盡致，此合作模式是非常好的典範。北檢檢察長王俊力表示，希望提升全民識詐騙能力，建立防詐共識，因此藉由短影片投放，提醒民眾面對來源不明的資訊或可疑投資機會，千萬要審慎，希望藉由冷靜查證求助，減少誤會及遺憾。

3部反詐短影音將在台北文化體育園區-巨蛋體育館、光華數位新天地光牆、板橋公車站新板光牆、新北轉運站電視、新光三越台北信義新天地A8館、新光三越台北南西店、台北信義威秀影城、桃園機場第一、第二航廈行李轉盤區等人潮聚集處播放。北檢呼籲，面對各類訊息應保持理性判斷，切勿輕信來路不明的投資機會或情感關係，並可透過165反詐騙專線查證，共同打造安全無詐的生活環境。