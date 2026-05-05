快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

知名廣告商緩起訴拍公益廣告 3部占星反詐短影音上線

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣知名廣告傳媒集團林姓負責人涉虛偽開發票、逃漏稅獲緩起訴處分，緩起訴條件之一是拍攝預防犯罪宣導的公益廣告。台北地檢署今舉辦反詐短影音發布會，透過3部占星系列短影音，傳遞「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」及「投資詐騙」觀念，期許有效觸及年輕族群與網路使用者。

全案源於，林姓負責人透過7子公司在2014年至2017年虛偽開發票金額達8.4億餘元，幫助2家廣告、媒體行銷公司逃漏稅1.9億餘元，林姓負責人認罪，承諾3年內分期繳納完畢，台北地檢署給予緩起訴處分，支付公庫250萬元，並製作7支預防犯罪宣導影片。

北檢指出，此案緩起訴條件之一，作反詐、反毒、反賄選等7支預防犯罪宣導短片，其中3部反詐影片「占星系列-真愛篇、家運篇、求財篇」 ，結合時下熱門的占星話題與廣告式敘事節奏，每部各15秒，對應主題「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」及「投資詐騙」傳遞識詐觀念。

北檢表示，3部短影音以「不是我準，是詐騙套路太一致」為核心概念，透過星座大師解析運勢的情境，目的並非強調命理準確性，而是藉由「看似預測、實為揭露」的反差效果，巧妙帶出騙集團常見話術與手法，讓民眾理解詐騙手法「具有高度重複性與可辨識性」。

法務部政務次長黃謀信表示，北檢此發布會彰顯檢察官公益代表人的角色發揮到淋漓盡致，此合作模式是非常好的典範。北檢檢察長王俊力表示，希望提升全民識詐騙能力，建立防詐共識，因此藉由短影片投放，提醒民眾面對來源不明的資訊或可疑投資機會，千萬要審慎，希望藉由冷靜查證求助，減少誤會及遺憾。

3部反詐短影音將在台北文化體育園區-巨蛋體育館、光華數位新天地光牆、板橋公車站新板光牆、新北轉運站電視、新光三越台北信義新天地A8館、新光三越台北南西店、台北信義威秀影城、桃園機場第一、第二航廈行李轉盤區等人潮聚集處播放。北檢呼籲，面對各類訊息應保持理性判斷，切勿輕信來路不明的投資機會或情感關係，並可透過165反詐騙專線查證，共同打造安全無詐的生活環境。

台北地檢署今舉辦反詐短影音發布會，透過3部占星系列短影音，傳遞「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」及「投資詐騙」識詐觀念。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署今舉辦反詐短影音發布會，透過3部占星系列短影音，傳遞「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」及「投資詐騙」識詐觀念。記者蕭雅娟／攝影

北檢 詐騙集團

延伸閱讀

詐團假冒宮廟！拿網路廣告媽祖結緣品 信眾受騙損7萬、帳戶被警示

不只基層拚命…草屯警高層親自埋伏出擊 掀起打詐夜間突襲戰

點錯網址個資秒被盜！報稅季驚見「假國稅局」催繳 官方揭破解神招

環保專家點名3機構防詐失職 自曝親人帳戶慘變詐團「僵屍帳戶」

相關新聞

針孔疑雲 愛爾麗243字聲明「絕無侵害消費者之個人隱私」

連鎖醫美集團「愛爾麗」新北板橋店被指控診所內涉安裝針孔，檢警連日來發動搜索，對此，愛爾麗集團今下午發出243字聲明的3點聲明，表示設監視器絕無侵害消費者的個人隱私，已進行全面檢討及改善，並盡速向告訴人

千億遺產全給基金會？張榮發基金會告遺囑執行人 大、二房爭產添變數

已故長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒遺囑官司勝訴，可獲逾百億遺產。然而，張榮發基金會主張張榮發生前曾表示「我的錢都會留給基金會」，而向柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦

獨／走廊堆雜物起火釀6死女房東判7年 她不認罪還控房客縱火毀一生

台中興中街華廈在2022年發生大火，奪走6條人命，鄭姓房客因不滿莊姓女房東不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審鄭被判無期徒刑、莊女7年，上訴二審期間，鄭的律師主張，鄭有智能障礙，不具就審能力，今天辯論終結，

前立委林國成辱罵賴清德「打領帶」 公然侮辱罪判拘役20日得易科罰金

民眾黨前立委林國成涉嫌爆粗口辱罵總統賴清德「三字經」，依公然侮辱罪起訴，法官上月開庭傳喚林，林認錯、不認罪，林表示，他是針對公共議題所為的評論；台北地方法院今宣判，法官判林拘役20日，得易科罰金2萬元

知名廣告商緩起訴拍公益廣告 3部占星反詐短影音上線

台灣知名廣告傳媒集團林姓負責人涉虛偽開發票、逃漏稅獲緩起訴處分，緩起訴條件之一是拍攝預防犯罪宣導的公益廣告。台北地檢署今舉辦反詐短影音發布會，透過3部占星系列短影音，傳遞「AI深偽詐騙」、「感情詐騙」

南二監懇親會 「陽光男子合唱團」 頌母恩溫馨

法務部矯正署台南第二監獄今天辦理母親節懇親會，共有150組收容人與親人齊聚一堂，收容人組成的「陽光男子合唱團」，傳遞對母親思念與重逢期盼，更讓家屬感動潸然落淚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。