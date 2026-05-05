南二監懇親會 「陽光男子合唱團」 頌母恩溫馨

法務部矯正署台南第二監獄今天辦理母親節懇親會，共有150組收容人與親人齊聚一堂，收容人組成的「陽光男子合唱團」，傳遞對母親思念與重逢期盼，更讓家屬感動潸然落淚。

為紓解收容人思鄉情緒，台南第二監獄結合更生保護會台南分會、南市府毒防中心、社會局及奇美醫院舉辦這次母親節懇親活動，

典獄長陳育鼎表示，收容人雖身處矯正機關，心中仍繫念家人，而穩定的家庭支持，正是重返正軌重要動力。

活動中，該監首次由參與樂齡課程高齡收容人與一般收容人共同組成「陽光男子合唱團」擔綱演出。首曲「再見的時候」傳遞對母親思念與重逢期盼，溫暖歌聲迴盪會場，令家屬深受感動、潸然落淚。

另曲「你是我的花朵」以輕快旋律帶動現場氣氛，團員以真摯歌聲表達對家人的牽掛與祝福，也讓在場家屬綻放笑容，在感動與喜悅交織中，共度難忘母親節時光。

「說再見的時候，離別不是終點，而是深刻的思念與釋懷。」高齡收容人阿龍（化名）表示，參與這次合唱時難掩心中激動。他指出，或許已無法彌補曾經所犯下的過錯，但千萬不要遺忘自己還有愛人的能力。為了另一半及家人，願意做任何事情。

收容人阿鈞（化名）表示，受到電影「陽光女子合唱團」的啟發，促使南二監收容人共同投入合唱團培訓歷程，從最初對音樂一無所知，到逐步學習五線譜、簡譜與發聲技巧，經由反覆看譜排練，最終站上舞台演出。這段從無到有過程，能與一群人攜手完成一件有意義事情，是難能可貴喜悅與感動。

他指出，一個人或許能走得快，但一群人才能走得遠；真正的快樂並非來自外在滿足，而是源於內心轉變與成長。期盼未來能以自身改變影響他人，以實際行動回饋社會。

法務部矯正署台南第二監獄今辦理母親節懇親會，收容人組成的「陽光男子合唱團」，傳遞對母親思念與重逢期盼。記者謝進盛／翻攝

法務部矯正署台南第二監獄今辦理母親節懇親會，收容人組成的「陽光男子合唱團」，傳遞對母親思念與重逢期盼。記者謝進盛／翻攝