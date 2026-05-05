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收托8童保母見4月嬰狂喘發燒 僅拍影片給家長未送醫致死獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓保母領有合格證書，4年前托育先天性心臟病的4月大男嬰，王女餵奶時，發現男嬰狂喘、臉色蒼白，僅拍片回報家長，男嬰發燒時，僅要求家長帶男嬰就醫，未叫救護車，直至男嬰已無呼吸、心跳，才打119，鬧出人命，一審認定，王女具保證人地位，卻超收8名兒童，案發時還分心打掃家裡、裝修窗簾，延誤就醫時間與男嬰死亡有因果關係，判刑1年，二審近日審結，因雙方和解，宣告緩刑5年。

檢警調查，王姓女子領有保母合格登記證書，2022年2月間，受一名家長之託，一周5天、全日24小時，照料其患有先天性心臟病、肺浸潤的4月大的兒子，同年月18日，王女餵奶時，發現男嬰不斷喘氣、臉色蒼白。

王女聯絡男嬰父親，家長指示王女拍攝影片傳送後，持續觀察，事隔約2個小時後，王女再發現男嬰發高燒達38度，再聯繫家長時，家長僅稱會自行帶男嬰就醫，王女未打119求助，再等1個多小時後男嬰已無呼吸心跳，才趕緊叫救護車，但男嬰仍急救無效不治。

法醫解剖調查，男嬰死因是先天性心臟病，引發肺血管高血壓及容易感染，併發嗆奶情形，造成呼吸衰竭、敗血性休克死亡。

檢方認定，王女明知男嬰患有先天性的疾病，呼吸系統未成熟，照護上需要特別注意嗆奶與窒息，男嬰身體有異狀，需立刻急救，但仍因王女住家托育8名兒童，違規超收（依規定每1托育人員，半日、日間、延長或臨時托育，最多4人，其中未滿2歲者，至多2人，全日或夜間托育至多2人）。

除了王女違規超收托育兒童外，案發時還分心清掃客廳、裝修窗簾，男嬰延誤就醫與王女疏失有因果關係，依過失致死罪起訴。

台中地院審理後，認男嬰死亡，與王女延誤就醫有因果關係，因家長要求賠償300萬元，王女僅願賠償100萬元，而未達成和解，判刑1年。

全案上訴台中高分院後，近日審結，因雙方就賠償金額已達成和解，駁回上訴，宣告緩刑5年，提供240小時義務勞務、法治教育5場次，仍可上訴。

台中市王姓保母延誤患有先天心臟病的男嬰就醫送命，二審判王緩刑。圖／本報資料照
台中市王姓保母延誤患有先天心臟病的男嬰就醫送命，二審判王緩刑。圖／本報資料照

台中市 保母 托嬰 心臟病

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