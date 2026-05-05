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星城、老子有錢都能兌換！玩家賣點數賺現金 水房收購洗錢80億

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

王姓男子涉嫌提供星城等合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，向玩家收購點數再提高價格賣出賺價差，3年經手80億元，獲利至少1億元；王在警方偵查時被發現輕生死亡，邱姓前妻及兒子、女兒均涉案，刑事局帶回29人依賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例函送。

警方調查，54歲王姓男子在新北市土城區某住宅大樓租屋設辦公室，招募員工在合法博弈遊戲網站聊天室、相關網路論壇張貼訊息，自稱幣商或客服人員，提供點數兌換現金服務，包括星城、包你發、滿貫大亨、金好運、老子有錢、王牌俱樂部、聚寶、野蠻世界等合法博弈遊戲網站點數兌換。

王向賭客收購點數，以每月5000元報酬向近10名幹部及員工承租銀行帳戶，轉帳給賭客，再提高價格賣點數給賭客，用相關帳戶收受賭客轉帳；因洗錢防制法修正處罰人頭帳戶，改以49歲邱姓前妻、29歲兒子、25歲女兒及幹部名義，成立6家國際貿易、科技業等人頭公司及人頭公司戶入出金。

警方清查，2023年1月至去年12月，王等人入金42億元、出金38億元，賺取約百分之7價差，獲利至少1億元。

刑事局經濟科分析可疑金流鎖定相關帳戶，由偵二大隊第二隊追查，認定屬洗錢水房，去年7月28日搜索該辦公室通知帶回幹部、員工共12人函送，發現不到一個月原地復業，12月16日再搜索，通知帶回王的妻小共17人函送。邱等人多坦承收購及販售點數，稱不知構成洗錢犯罪。

王未被刑事局帶回，去年8月被警方查獲在公墓施用K他命，去年10月被發現陳屍新北中和區租屋處附近停車場汽車上，警方排除外力介入，懷疑罹癌厭世。

警方查扣現金1113萬元、支票5張金額共2333萬元及手機76支、電腦51台、提款卡47張、公司大小章等，清查未發現合法博弈遊戲網站涉案。

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王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝

王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
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王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
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王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝

王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
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王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
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王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／攝影
王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／攝影

王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
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王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝
王姓男子涉嫌提供合法博弈遊戲網站點數兌換現金服務，經手80億元，刑事局搜索帶回29人。記者李奕昕／翻攝

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