男子疑瞞母親死訊4年冒領老人年金 檢提抗告院方更裁准押

宜蘭上月發生65歲張姓男子疑似為冒領老人津貼，刻意隱瞞母親死訊，檢方聲請羈押但宜蘭地院裁定無保請回，檢方提出抗告，高等法院撤銷後發回更裁，地院今再度召開羈押庭，裁定羈押禁見。

全案源於91歲張姓婦人的女兒向羅東警方報案，稱多年聯繫不上91歲老母親，要探視也遭到與母親同住的弟弟拒絕，擔心母親安全。警方上月16日晚間持搜索票到張婦位於羅東鎮家中搜索，發現張婦在臥室內已成乾屍；對於母親死因，張男避重就輕說「忘了」。

檢警查出，年事已高的張婦近年無就醫紀錄，每月敬老年金都由同住兒子到郵局領取，初估超過20萬元，認張男涉犯偽造文書及詐欺罪嫌重大，向地院聲請羈押禁見並禁止通信，但法院認為，證人是兩位與被告已有多年沒有來往的姊姊，雙方應該沒有串證之虞，且全案曝光，被害人也已死亡，被告應該沒有反覆詐欺的可能，沒有羈押必要。

檢方提出抗告，高院認為還有諸多疑點必須釐清，發回地院更裁。宜蘭地院今天上午重新召開羈押庭後，考量老婦人的死因還有犯罪細節都還要偵查，加上親人之間還有情誼存在，為保全後續證據，避免有勾串、滅證之虞，裁准羈押禁見。