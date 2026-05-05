徐春鶯反滲透法開庭 法官追問黃珊珊參加陸配組織成立餐會致詞內容

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，法官出示向國安局函詢民革上海市委祖統會前副主任孫憲及中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤的身分背景，卻因其機密性引發爭論。

由於國安局將回函內容認定為機密，今天法官出示函文給檢、辯雙方觀看並當庭表示意見時，特地清場將現場旁聽媒體和民眾全部請出法庭。但法庭重新開放後，檢辯雙方卻似乎對函文的機密性看法不同。

徐春鶯委任律師認為，國安局將回覆內容標示為機密，但其中甚至出現引述公開網站上的資訊，且當時檢方起訴書就已介紹了民革等團體性質的公開資訊，認為沒必要以機密不公開審理。但公訴檢察官認為，機密認定是國安局職權，至於是否有其他管道可獲取類似資訊，並不影響機密性質的有無。

此外，今天法官還就反滲透法部部分追問徐春鶯，有關2022年9月25日，她曾叫當時正欲參選台北市長的黃珊珊，參加一場陸配組織「中華國際新住民領導人總會」成立餐會時的致詞內容，以及是否曾事先與孫、楊2人討論，但徐春鶯均予以否認。

徐春鶯今天當庭將自己與民眾黨接觸、合作的始末重新交代一遍，她表示，自己和同案被告、中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明本來就是好友，後來中華兩岸婚姻家庭服務聯盟成立，鍾是第二屆理事長，她則擔任秘書長。

後來民眾黨主動找上徐、鍾2人，表示願意為新住民服務，才會有後來與柯文哲、鍾錦明討論民眾黨立委人選的對話，徐並於2023年11月16日及2024年1月8、12日，分別參加該黨共榮多元族群文化記者會、KPTV網路直播節目「眾戰力，超藍綠」及選前之夜站台。

對於黃珊珊參加餐會並上台致詞，徐春鶯表示，中華國際新住民領導人總會是陸配劉雅慈所創，當天是舉辦成立大會後的單純聚餐，同日上午剛好是黃珊珊競選總部成立大會，她才叫黃前來露個臉致詞，現場還有更多綠營政治人物到場並上台致詞。

徐春鶯供稱，這場餐會的舉辦與黃珊珊無關，是因為劉女創會後擔任第一屆理事長，她基於捧場，以1萬元認領了1桌菜，於是找來鍾錦明、3位好友和5名協會姐妹湊滿10人1桌來吃飯，事前沒有收受孫憲或楊文濤的財務、利益再轉交如鍾錦明的其他人。