千億遺產全給基金會？張榮發基金會告遺囑執行人 大、二房爭產添變數

已故長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒遺囑官司勝訴，可獲逾百億遺產。然而，張榮發基金會主張張榮發生前曾表示「我的錢都會留給基金會」，而向柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人提告，要求給付贈與物，台北地方法院定5月14日開庭。

張榮發基金會在官網指出，張榮發在2012年所出版的口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」一書中，曾明確表達身後財產要捐給基金會作公益，並多次向基金會同仁表示「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」

張榮發基金會得知近期有一筆確定的遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，因此提死因贈與訴訟，希望能將遺產幫助更多社會上需要幫助的人，完成張榮發的遺願。

據了解，張榮發基金會是於今年3月底遞狀向法院提告民事訴訟，被告為柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人，案由為「給付贈與物」，台北地院已經定5月14日開庭審理。

張榮發遺產相關官司還包括張國煒控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓四人立場偏頗，怠於執行職務，且難以召開親屬會議，聲請另訂遺囑執行人為前立委孫大千、安永聯合會計師事務所所長傅文芳；張國煒先前親自出庭，認為要「讓沒有包袱的人來執行遺囑」。