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前立委林國成辱罵賴清德「打領帶」 公然侮辱罪判拘役20日得易科罰金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前立委林國成涉嫌爆粗口辱罵總統賴清德「三字經」，依公然侮辱罪起訴，法官上月開庭傳喚林，林認錯、不認罪，林表示，他是針對公共議題所為的評論；台北地方法院今宣判，法官判林拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

法院日前開庭，林國成不否認自己曾經說過的話，但表示是因為看到風災後災民重建家園非常辛苦，政府所為對不起災民，加上他在台上講話時台下有人罵「三字經」，他一時情緒激動才跟著脫口而出。

林國成告訴法官，他第一句確有罵人，但之後都是講台語的「打領帶」（不雅三字經的台語諧音），否認辱罵賴；法官問林為何第一句罵完後面都改說台語的「打領帶」，林解釋，其實他每一場說的都是「打領帶」，另表示不會隨群眾起舞。

法官庭末詢問林國成是否認罪並接受1000元處罰？林仍表示是針對公共議題為評論，但尊重法官的量刑。

林國成的律師說，憲法法庭憲判字第3號限縮公然侮辱的構成要件，尤其是政治語言關係公共利益，應有較高言論自由保護；律師說，林雖然作無罪答辯，但如果法官認為有罪，也請考量林是對公共議題而發言、又在臉書道歉2次，對林從輕量刑。

總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

前立委林國成。圖／聯合報系資料照片
前立委林國成。圖／聯合報系資料照片

台北 民眾黨 台語

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