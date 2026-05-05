連鎖醫美診所疑裝針孔拍更衣 新北檢發動搜索全台多分店

新北市1名女子本月1日至知名連鎖醫美診所板橋店美容時，在診療室天花板發現1具疑似監視器。海山警勘驗確定該具外型為煙霧偵測器的裝置內部是攝影機且已過電接線。新北檢昨指揮搜索該連鎖醫美診所全台多分店，將朝妨害性隱私等罪偵辦。

據了解，這名女子在網路社群控訴，1日至板橋區這間醫美診所美容，在診療間換衣服時發現天花板角落疑似有1具長得像煙霧探測器的不明裝置，細看時發現這個裝置似乎沒有開口可以讓煙霧進入，「但除了正對床的那一格，其他格都是封起來的。唯一沒有封起來的那一格，裡面疑似有圓圓的鏡頭。」

女子當下先離開診所，事後上網搜圖竟找到了疑似同款的裝置，商品，名稱竟是「煙霧探測器型安防攝像頭閉路電視攝影機」當她要求院方提供該「煙霧偵測器」的型號或購買紀錄，或是其他可以證明為煙霧偵測器的證明時，現場診所人員僅表示確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，但無法提供任何證明，女子於是立即報警。

海山分局江翠所獲報派員與鑑識人員至診所查看，確認該裝置係攝影機，惟無法確認有無運作，該診所亦無人出面說明。警方立即報請新北地檢署指揮偵辦，新北地檢署婦幼專組昨天指揮警方，至該連鎖醫美診所全台多間分店搜索，查扣攝影機等證物，新北市衛生局也派員到場，全案將朝妨害性隱私與妨害隱私等罪嫌偵辦。