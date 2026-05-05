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非法銷售美國未上市股票 60人投資千萬元 保健食品業者4人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

銷售生物光能共振儀器的建康盛吉生醫集團、傳直銷保健食品卓悅生計公司卓姓負責人等人，涉舉辦說明會，以預計在美國那斯達克主板上市等話術，非法銷售HPBL美國公司（健康盛吉生醫公司）股權，共60名投資人買股，金額合計1千多萬新台幣。台北地檢署偵結依證券交易法非法出售有價證券罪嫌起訴卓等4人。

起訴指出，卓姓執行長、李姓秘書長、湯姓財務長等人2017年12月在美國內華達州註冊登記成立健康盛吉生醫公司（HPBL，現已永久撤銷），並在台灣經營圓生康健、卓悅生技、華敬樂活、建康盛吉生醫等公司，4人在2017年起未經金管會核准，透過卓悅公司直銷網絡向經銷商或親友招募簽署股權認購協議書、股票贈與聲明書，出售美國HPBL股權。

檢方查出，卓等人2018年至2020年間涉嫌多次舉辦說明會、上市輔導簽約儀式、原始股東分享會，向不特定投資人收售HPBL美國公司股權，至少有60人經遊說投資，分別簽約認購HPBL美國公司股權205萬1333股，轉帳總金額合計57萬6800元美元。

李女涉擔任主持人，卓男涉對投資人宣稱，集團擁有生物光能共振儀器，在美國深具發展遠景、營運獲利可期，預計在HPBL美國公司推廣生物光能共振儀器，經銷商可認購股權成為HPBL美國公司股東，以每股0.25美元至0.45美元價格，公開向卓悅公司經銷商、親友等人招募認購股權。

湯男涉嫌宣稱建康盛吉生醫集團未來計畫在美國上市，HPBL美國公司將在美國那斯達克創業板掛牌，2019年2月首次公開募股，同年5月委託證券商辦理承銷手續，股價估計漲至每股8元美元，預計2022年在美國那斯達克主板上市；負責卓悅傳直銷業務的劉男，涉在會場居間提供協助，向投資人說明卓悅經銷商的投資狀況，勸誘投資人入股。

台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影

那斯達克 美國

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