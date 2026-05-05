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宜蘭縣府社會處約用人員索賄不成刁難補助 檢警搜索聲押獲准

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣社會處一名負責長照業務的葉姓女約用人員，被檢舉利用審核補助款的職權，長期向某社區發展協會索賄；檢警昨天搜索社會處，帶回葉女及相關資料，檢方訊後依涉犯貪汙罪嫌聲請羈押禁見獲准。宜蘭縣社會處表示，以「毋枉毋縱」為原則，一切配合司法調查。

葉姓女子在宜蘭縣社會處工作約15年，輔導社區執行長照業務，也會審核補助款。她涉嫌以自身的職權，從3年前開始，以協助核銷為由，向某社區發展協會索賄千元不等，後來因為想要加碼賄款，遭協會拒絕，她就刻意刁難退件，遭到檢舉。

廉政署接獲檢舉，報請宜蘭檢方指揮偵辦，昨天上午到社會處搜索，帶回葉姓女子以及相關的電腦資料、文件等。

據了解，葉女遭檢舉從3年前開始以護航補助案件核銷為由索賄，在案發後，還刪掉手機通聯紀錄，意圖掩蓋相關證據。警方昨天複訊後，依照涉犯

貪汙違背職務收賄罪，向宜蘭地方法院聲請羈押，院方審理後，認為葉女涉犯的是最輕本型5年以上的重罪，有滅證及勾串之虞，昨天深夜裁定羈押禁見。

宜蘭縣政府社會處一名約用人員，被檢舉利用審核補助款職權，向社區發展協會索賄。本報資料照片
宜蘭縣政府社會處一名約用人員，被檢舉利用審核補助款職權，向社區發展協會索賄。本報資料照片

收賄 貪汙 長照

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