高雄男跨年夜嫌煙火吵到他 掏槍轟兩槍害2路人重傷

去年跨年夜高雄市三民區驚傳槍擊，劉姓男子不滿民眾放煙火吵到他，當街開槍造成田姓、黃姓路人受重傷，劉男被逮後依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲押卻被法官裁定無保請回，檢方抗告後經二審發回，才成功收押劉男，雄檢偵結，今依殺人未遂罪嫌起訴劉男。

去年跨年夜晚間11時30分許，49歲劉姓男子搭車行經三民區天祥路與鼎金後巷口，見田姓男子與黃姓女子等一行人在路邊施放煙火，劉男認為遭到吵鬧，雙方發生口角。

劉男當街掏槍射擊一槍，打中田姓男子小腿，血流如注，黃女手指也被流彈波及，右手中指有開放性骨折，事後劉再擊發第二槍，打中田男胸部。

警方獲報後到場逮捕劉男，田男送醫後右胸有開放式氣胸、肺部撕裂傷，所幸急救後撿回一命。

檢方複訊後，向法院聲請羈押，但法官認為劉男認罪，且槍枝已查扣，裁定無保請回，聲押結果讓檢警錯愕，檢方元旦下午不服火速提出抗告，全案經高雄高分院撤銷發回，由主任檢察官甘若蘋、檢察官陳威呈蒞庭陳述，法官審酌劉犯行，改裁定羈押，未禁見。

檢方今天偵結，認為劉男持槍朝田姓男子、黃姓女子射擊，且射擊位置均為重要軀幹，依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例等罪嫌，對劉男提起公訴。