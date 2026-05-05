凌虐毆打還餵貓屎、麵包蟲...害死求職者棄屍邊坡 主嫌定讞判決出爐

桃園市經營人力派遣及宮廟陣頭的男子林碩葳，3年前長期囚禁、凌虐求職的簡姓男子，夥同員工等人徒手或拿棍棒痛毆，還餵食貓屎、麵包蟲等，導致簡因橫紋肌溶解症身亡，最高法院依傷害、傷害致死等9罪判林6月至11年10月不等徒刑定讞，未來將由檢方聲請定應執行刑。

林碩葳2023年透過臉書廣告應徵到來自花蓮的簡姓男子，不過同年12月22日晚間，簡表示要回花蓮辦理身心障礙手冊，林等人心生不滿而動手毆打並囚禁；同年12月24日至27日，簡無法折好紙蓮花，林又再度指示手下餵簡吃貓大便。

林碩葳也曾懷疑簡對員工的5歲女兒心生不軌，指示餵食麵包蟲凌虐；2024年1月間，簡表示想要下樓收取垃圾、想回家、偷拿林女友的內褲，再度被林等人毆打虐待，導致肢體多處外傷、頭臉部擦挫傷及裂傷、四肢大面積擦挫傷，最終因橫紋肌溶解症死亡。

林等人得知簡身亡後，將屍體用棉被、塑膠袋、膠袋包裹，再抬至租賃小客車後車廂，開車載至宜蘭縣南澳鄉台九線119.6公里處，棄屍於邊坡下，直到撿拾回收的民眾發現，報警處理。檢警相驗認定為他殺，調閱監視器過濾車輛後，追查到林碩葳等人。

宜蘭地院一審依傷害、傷害致死、遺棄屍體等罪判林碩葳17年徒刑，案件上訴，台灣高等法院二審審酌林明知簡有智能障礙，卻動輒打罵、指示餵食貓大便、麵包蟲凌虐，又拘禁簡斷絕向外求助的機會。

二審指出，林碩葳等人極盡以多欺寡、恃強凌弱的能事，且於簡受傷之際，與人輪番毆打、剝奪被害人生命，所為令人髮指，考量林已給付被害人家屬賠償金，而撤銷改判。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。