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高雄女牙齒矯正5年卻失敗 牙醫師未發現她有牙周病判賠45萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蘇姓女子到高雄某牙醫診所做牙齒矯正，結果矯正5年卻一直失敗，到其他診所求診後，才發現她原來是有牙周病，蘇女認為原先的牙醫診所誤診，提告求償138萬餘元，高雄地院根據醫審會鑑定報告，認定歐姓醫師有醫療疏失，判他和診所應賠55萬餘元，全案上訴後，高雄高分院也認為診所未盡告知義務，不過改判賠償45萬元。

2018年1月，蘇女慕名到某牙醫診所治療，醫師建議她矯正，同年3月29日起，醫師開始幫蘇女戴矯正器治療。

但自從開始矯正後，蘇女發現她很容易出現膿包，且打入口將的骨釘也容易脫落，2018年至2022年8月間，她回診57次，醫師都僅就膿包、骨釘部分處理，並未進一步檢查確認是否患有牙周病，直到她求診其他診所，才發現有牙周病，建議轉往台大醫院治療。

蘇女不滿，認為原先診所牙醫師誤診，害她5年矯正需重新來過，更因此牙周病病情惡化，需額外耗費2年重建才能好轉，提告求償138萬餘元。

高雄地方法院審理時，牙醫師強調自己沒有誤診，且蘇女接受矯正治療後，牙齒排列確實有顯著改變，並沒有無效之說，膿包等問題是她本身清潔不當，並非治療引起。

法官將案件送醫審會鑑定，報告出爐後，認為牙醫師治療屬醫療常規，但病歷資料並未記載蘇女有膿包、牙齒骨頭喪失導致牙神經受損而壞死，形成根尖膿腫等狀況，無法判斷牙醫師是否有持續矯正行為、治療行為、齒槽骨萎縮或牙周病症狀，及其行為有無違反醫療常規之判斷。

法官依據醫審會鑑定報告，認為蘇女多次回診時，牙醫師應建議進行補骨手術、鼻竇增高術、製作活動假牙或植牙手術等，然並無病歷資料記載，僅有健保項目與侵入性療程，欠缺牙齒矯正紀錄，侵害病人自主決定權，牙醫師存有疏失，依法應負賠償責任，應賠55萬餘元。

牙醫師不服上訴，高雄高分院認為診所確有未盡告知義務，但審酌賠償金額，認為應以45萬元比較合理，比原審少賠償10萬元確定。

高雄某牙醫師幫病患矯正牙齒，因未發現患者有牙周病，判賠45萬元。(圖／123RF)
高雄某牙醫師幫病患矯正牙齒，因未發現患者有牙周病，判賠45萬元。(圖／123RF)

醫師 牙醫 牙周病

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