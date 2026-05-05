聽新聞
0:00 / 0:00
台積電嘉義廠包商變電纜賊 竊走4.5公里電纜變賣近500萬
台積電嘉義先進封裝廠工地傳出重大竊案，下游包商莊姓男子涉嫌夥同員工連續犯案，竊取長逾4.5公里的電纜線，變賣金額近500萬元。莊男更在案發時駕車欲衝撞保全並撞毀閘門逃逸，嘉義地檢署偵結，依準強盜罪嫌起訴莊男等3人。
起訴書表示，29歲工程行負責人莊男為工地下游包商，今年3月2日晚上由員工薛男駕駛租賃貨車，假借搬運工具名義進入工地。莊男與另1名員工洪男躲在車斗內，聯手剪取約600公尺電纜線。3月3日凌晨，保全巡邏發現貨車有異通報支援，莊男等人形跡敗露，駕車強行朝攔阻的保全方向行進，保全跳開後，莊男撞毀閘門安全設備逃離現場。
警方調查發現，莊男等3人多次租車進入工地，銷贓管道主要為屏東及嘉義中埔的回收場。莊男等人坦承自去年12月起，另夥同2名員工犯下7起電纜線竊案，總計8起案件竊得電纜線長度超過4.5公里。回收場紀錄顯示，自去年10月起共計有29次銷贓紀錄，變賣金額達497萬7000多元。
嘉檢表示，莊男等3人駕車脫逃欲衝撞保全，符合刑法準強盜構成要件。考量莊男等人反覆犯案、破壞社會治安，對莊男與薛男求處10年徒刑，洪男求處9年6個月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。