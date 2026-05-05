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台積電嘉義廠包商變電纜賊 竊走4.5公里電纜變賣近500萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台積電嘉義先進封裝廠工地傳出重大竊案，下游包商莊姓男子涉嫌夥同員工連續犯案，竊取長逾4.5公里的電纜線，變賣金額近500萬元。莊男更在案發時駕車欲衝撞保全並撞毀閘門逃逸，嘉義地檢署偵結，依準強盜罪嫌起訴莊男等3人。

起訴書表示，29歲工程行負責人莊男為工地下游包商，今年3月2日晚上由員工薛男駕駛租賃貨車，假借搬運工具名義進入工地。莊男與另1名員工洪男躲在車斗內，聯手剪取約600公尺電纜線。3月3日凌晨，保全巡邏發現貨車有異通報支援，莊男等人形跡敗露，駕車強行朝攔阻的保全方向行進，保全跳開後，莊男撞毀閘門安全設備逃離現場。

警方調查發現，莊男等3人多次租車進入工地，銷贓管道主要為屏東及嘉義中埔的回收場。莊男等人坦承自去年12月起，另夥同2名員工犯下7起電纜線竊案，總計8起案件竊得電纜線長度超過4.5公里。回收場紀錄顯示，自去年10月起共計有29次銷贓紀錄，變賣金額達497萬7000多元。

嘉檢表示，莊男等3人駕車脫逃欲衝撞保全，符合刑法準強盜構成要件。考量莊男等人反覆犯案、破壞社會治安，對莊男與薛男求處10年徒刑，洪男求處9年6個月徒刑。

台積電工地包商竊電纜並衝撞保全，嘉檢依準強盜罪嫌起訴。圖／本報資料照片
台積電工地包商竊電纜並衝撞保全，嘉檢依準強盜罪嫌起訴。圖／本報資料照片

台積電 強盜 保全

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