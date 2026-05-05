史上最大鸚鵡蛋走私案現漏洞 海委會促修法重罰未遂犯

海巡署前年及去年在外島破獲史上最大宗保育類鸚鵡受精蛋走私案，卻因現行法規無法處罰走私未遂導致部分案件獲不起訴，海洋委員會昨天透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」協調農業部等單位，確定將走私未遂行為納入野生動物保育法修法方向，以補強第一線查緝機關的法制後盾。

海委會指出，海巡署偵防分署於2024年至2025年間偵辦該起跨國走私案，查出不法集團將4512顆珍稀保育類鸚鵡受精蛋，分批非法輸出至中國大陸，不法獲利達568萬餘元，然而查緝人員當場逮獲的2案、共1646顆鸚鵡蛋，竟因現行「野保法」未針對走私未遂訂定處罰規定，檢察官僅能依法作成不起訴處分。

據檢方調查，以張姓、楊姓為首的跨國走私集團，自泰國、越南等地收購保育類鳥蛋後，在南投、雲林自設繁殖場，並持合法飼養場取得的「瀕危野生動植物國際貿易公約」（CITES）文件作掩護，集團看準海關無法當場鑑定鳥蛋品種的漏洞，自台中機場空運至馬祖、金門，再交由當地小船出海，於海上移交給中國船隻接駁，藉此完美規避正規出境與檢疫程序。

據了解，該集團走私的受精卵中，包含極具生態保育價值的瀕絕物種，如非洲灰鸚鵡、琉璃金剛鸚鵡、白鳳頭鸚鵡及黃翼藍帽亞馬遜鸚鵡等，由於黑市利潤龐大，單批走私量甚至高達千顆，嚴重威脅國際保育承諾，更增添禽流感等疫病輸入的防疫壓力，這也讓第一線查緝機關深感防堵法律漏洞已刻不容緩。

為防堵走私集團鑽法律漏洞，海委會主委、查緝會報召集人管碧玲表示，完備法制是海域治安及國境安全的基石，自2025年12月第70次查緝會報起，海委會便積極協調農業部推動修法作業，並請法務部針對法律適用性提供專業意見，明確將「走私保育類野生動物未遂犯」納入刑事處罰目標。

海巡署等查緝機關對此均表達高度支持，認為將有助於提升查緝作業的明確性與執行力。

林業及自然保育署對此回應，目前已進行野保法通盤檢討並將未遂罰則納入，近期也在全國各地辦理多場說明會，未來將持續廣納環保團體、學術專家及基層查緝單位的意見，使我國法規更符合國際「瀕危野生動植物國際貿易公約」之精神。

管碧玲除對農業部積極推動修法表達感謝外，也強調此舉彰顯了查緝會報整合部會功能、解決法制漏洞的高效價值，政府未來將持續以積極作為完備法治體系，強化邊境安全管理與打擊走私犯罪，絕不讓不法集團有可趁之機。

查獲的鸚鵡蛋中，可能包含極具生態保育價值的瀕絕物種。圖／海洋委員會提供