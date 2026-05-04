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圖像化呈現神岡桶屍案繁雜卷證 台中檢察官張凱傑獲法眼明察獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

法務部今頒發第11屆法眼明察獎，台中地檢署檢察官張凱傑獲頒殊榮，張在擔任公訴檢察官期間，承辦國民法官的「神岡桶屍案」的公訴工作，將繁雜的卷證以圖像化整理，把分散的證據逐層鋪墊，讓國民法官，以最輕鬆的方式，掌握被告的犯罪脈絡，也在過程中實踐以被害人為中心的精神，建立溝通機制，成為獲獎主因。

台中地檢署檢察官張凱傑說，判決有罪定讞固然是案件結果，但更重要者，是透過個案證明，即使在極端證據困境下，只要堅持證據邏輯、經驗法則與程序正義，仍能使國民法官理解真相脈絡，進而增進人民對刑事司法之認同與信任。

張凱傑說，這次獲獎榮耀屬於台中地檢署整體辦案團隊，未來將持續秉持對法治、事實與人民權益之尊重，嚴謹偵辦重大刑事案件，落實司法為民理念，全力守護社會安全與公共秩序。

台中地檢署表示，檢察官張凱傑獲獎主因是承辦神岡桶屍案的公訴案件時，所展現的清晰表達、嚴謹論證、以及法庭說服力，實踐真相發現的核心價值，神岡桶屍案是全國首件，被告全盤否認犯罪，缺乏直接證據的國民法官案件。

中檢表示，不過檢察官張凱傑採取「實質偵訴銜接」策略，從案件初始，即與偵查檢察官密切協力，共同親赴現場勘察，使偵查採證方向，與日後法庭攻防需求相互對接，奠定此案公訴維持的重要基礎。

中檢指出，另外，為使國民法官得以充分理解案件爭點與證據脈絡，張凱傑在審理過程中，捨棄傳統官宣式陳述，改以清楚易懂、生動具體的簡報方式，呈現扁平化證據，透過白話說明、圖像化整理及層層鋪陳，將原本碎裂分散之間接證據，串聯成嚴密證據鏈，成功還原犯罪脈絡。

中檢也說，張凱傑重視「被害人為中心」的司法精神，強調被害人家屬的訴訟參與權、程序知情權，建立適切溝通機制，使家屬能理解案件進行、法庭攻防及訴訟程序意義，兼顧刑事追訴的嚴謹性與司法對人民感受的回應，落實溫暖有感的柔性司法。

法務部指出，「法眼明察獎」不僅是對檢察官辦案結果之肯定，更是對檢察官在辦案過程中堅持抽絲剝繭、明辨真相之最高致敬。

法務部表示，此屆首度頒獎予公訴案件獲獎檢察官，突顯重大刑事案件的成功偵辦，仰賴偵查與公訴團隊相互支援、緊密銜接，方能於法庭中完整呈現事實、有效維護公共利益與司法正義。

台中地檢署檢察官張凱傑（右）今獲頒法眼明察獎，中檢檢察長洪家原（中）、同任檢察官的妻子温雅惠（左）一起合影，分享喜悅。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察官張凱傑（右）今獲頒法眼明察獎，中檢檢察長洪家原（中）、同任檢察官的妻子温雅惠（左）一起合影，分享喜悅。圖／台中地檢署提供

台中地檢署檢察官張凱傑今獲頒法眼明察獎。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察官張凱傑今獲頒法眼明察獎。圖／台中地檢署提供

法務部 檢察官

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