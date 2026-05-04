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KTV口角變超商圍毆 一人遭彈簧刀刺傷腹部… 6人依妨害秩序起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓女子去年在台北一家KTV和柯姓男子爆發口角，並致電男友蔡男等男性友人求救，眾人涉嫌在超商門口包圍毆打、恐嚇柯姓男子，其中馮男涉持彈簧刀刺傷柯男的腹部，蔡男恫稱「跟警察說你自己跌倒，被玻璃插到」。台北地檢署偵結，依妨害秩序等罪起訴6人，針對首謀陳女、持刀傷人的馮男求刑1年2月。

全案源於，陳女去年11月27日在台北市一家KTV包廂與柯姓男子發生口角爭執，當天早上6時許，柯男離開KTV到一家超商，陳女心生不滿打給男友蔡男和蘇男，蘇男邀約馮男等人前往超商，陳男並告知蔡男，陳女「遭欺負」。

起訴指出，眾人為替陳女出氣抵達超商門口，涉嫌包圍柯男、對其叫囂，馮男、陳男、李男推倒柯男一陣毆打，陳女也徒手毆打陳男頭部，馮男涉嫌持彈簧刀刺傷柯男腹部，致腹部穿刺傷、頭皮撕裂傷等傷害，蔡男到場後恫稱柯男「跟警察說是你自己跌倒，被玻璃插到的」。

檢警追查，陳女等人在警方到場後，持續在周圍徘徊，又向警方謊稱，柯男是自己跌倒被玻璃所傷，蔡男還不斷要求柯男「不要說話」，還多次詢問警消要把人送到哪家醫院，柯男因此心生畏懼，未向警方表示被毆打刺傷。

案發後，馮男曾在Instagram群組說「我們所有人要有一個劇本，只要有一個講錯所有人都完蛋、編一個故事出來就好了」，陳女還提議眾人「刪除對話紀錄」、打探柯男消息，及詢問是否要刪除超商監視器等。

檢方依妨害秩序、傷害等罪嫌起訴，陳女等6人所述與監視器、密錄器畫面不符，6人態度惡劣，對首謀陳女及彈簧刀傷人的馮男各求刑1年2月徒刑，其餘4人從重量刑，以資懲罰。

台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟/攝影

KTV 超商 恐嚇 傷害罪 鬥毆

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