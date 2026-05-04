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助22男童揭教練20年惡行 檢察官吳慧文獲獎

中央社／ 台北4日電

<a href='/search/tagging/2/法務部' rel='法務部' data-rel='/2/151074' class='tag'><strong>法務部</strong></a>今頒發「法眼明察獎」給7名傑出<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>，吳慧文(左二)以偵辦南投棒球隊教練橫跨逾20年性侵猥褻22名男學童案獲獎。她說司法不僅是案件終點，也是被害人重新相信世界的起點。
法務部今頒發「法眼明察獎」給7名傑出檢察官，吳慧文(左二)以偵辦南投棒球隊教練橫跨逾20年性侵猥褻22名男學童案獲獎。她說司法不僅是案件終點，也是被害人重新相信世界的起點。

法務部今頒發「法眼明察獎」給7名傑出檢察官，吳慧文以偵辦南投棒球隊教練橫跨逾20年性侵猥褻22名男學童案獲獎。她說司法不僅是案件終點，也是被害人重新相信世界的起點。

吳慧文受訪表示，案件初期metoo運動盛行，一開始獲報是幾名成年被害男子指稱小時候遭南投某國小棒球隊黃姓教練侵害，因為聽聞黃姓教練對在校男學童繼續侵害而決定站出來，檢警初步調查教練不只對棒球隊員，平常對國小學童也染指，因此趁新學年開學前執行專案搜索約談，避免再有人受害，也說服法院將教練羈押。

吳慧文提及，當時查扣教練的小冊子，記錄著當年至今的棒球隊隊員名單，為釐清逾20年來黃姓教練的不法情形，她與社政及警政夥伴討論，因為很多人都已成年，考量不打擾隊員穩定生活，不以制式發送傳票方式傳喚隊員到案說明，改以社工或警員電話聯絡等方式確認。

吳慧文說，後來確認有22人受害，年齡分布最小為國小4年級，最大為快30歲，22人在偵查期間都不願和解，後來在一審、二審陸續考量教練教導的恩情而部分和解。教練最終被判10年6月徒刑定讞。

吳慧文在台上致詞時表示，感謝一路以來與她併肩作戰的社政及警政夥伴與檢方行政團隊，和每一名在許多年後仍然願意鼓起勇氣說出過往的被害人。這起案件讓她體驗到司法不僅是案件的終點，更可以是讓被害人重新相信世界的起點。

法務部長鄭銘謙致詞表示，本次共有7名檢察官得獎，其中4名分別以婦幼、國安、貪污、毒品、詐欺等偵查案件中的優異表現獲得殊榮，他們追查埋藏多年的犯罪，讓真相重見天日；另首度就公訴蒞庭表現優異的3名檢察官頒獎表揚，他們在國民法官法案件中，以白話說明複雜法律爭點，為每一名被害人及家屬發聲的信念，落實溫暖有感的柔性司法。

鄭銘謙說，本次偵查與公訴檢察官同時獲獎，更代表檢察官在偵查與公訴各面向的整體實力，突顯兩者相互支持、缺一不可的團隊價值；7名檢察官從眾多佼佼者中脫穎而出，非常不容易，邀請家人前來感受獲獎檢察官的喜悅及榮譽。

法務部新聞資料表示，吳慧文之外，其他6名獲獎檢察官分別為高文政（中共國安廳吸收國人與陸配，刺探藏人來台機密案）、陳香君（貪污、毒品及詐欺案）、楊士逸（詐欺案查獲首腦）、以及專責國民法官案件的廖彥鈞、郭智安、張凱傑。

檢察官 法務部

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