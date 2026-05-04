快訊

伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場！放話「安全通行須經伊方協調」

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

狠男下毒女友險死新婚妻亡 恐怖情人重判無期徒刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

男子張書源疑因欠債，2016、2017年間涉嫌盜領王姓前女友275萬存款後毒殺對方，所幸王女逃過一死；2020年又覬覦陳姓女友保險金，要陳女先投保再結婚，最後毒殺陳女身亡，新北地方法院國民法官今依殺人及殺人未遂罪判處2個無期徒刑，褫奪公權終身。

現年61歲的張書源原為環保清潔公司司機，疑因積欠大筆賭債，2016年與王女交往後，不斷盜領對方存款，期間王女還數次昏迷、嘔吐送急診住院，被驗出尿液中有加保扶（劇毒農藥）殘留。

直到2017年王女存款所剩無幾，張男竟將涉嫌將海洛因摻入食物，讓王女吃下昏迷再度住院，還趁著陪病時在度下毒，所幸王女急救後挽回一命。

2020年，張男改與陳女交往，說服陳女投保傷害險及健康保險，受益人則是自己。隔年3月2人結婚僅3周，陳女因痔瘡手術入住醫院，卻在術後復原期間，突發癲癇症並失去意識，經診斷為缺氧性腦病變，急救超過20天仍宣告不治。

陳女經解剖，膽汁中驗出半身麻醉及局部麻醉劑或外塗麻醉用藥Dibucaine（待布卡因），若口服中毒將導致可造成癲癇發作及心律不整。但陳女醫囑從未開立或施用待布卡因，加上死亡時嘴唇牙齒壓面損傷、皮下組織間出血，懷疑是遭外力注入麻醉用藥，導致腦部麻痺、癱瘓致死。

檢警透過醫院監視器，發現案發時，陳女病房內僅有張男一人，又查出發現死者陳女術前投保上百萬元保險，再迅速與張男登記結婚，懷疑張男是為了詐領保險金設局殺妻。

男子張書源欠下鉅額賭債，不僅毒殺王姓前女友未遂，還到醫院下麻藥殺害陳姓妻子喪命，企圖詐領保金。圖／聯合報系資料照片
男子張書源欠下鉅額賭債，不僅毒殺王姓前女友未遂，還到醫院下麻藥殺害陳姓妻子喪命，企圖詐領保金。圖／聯合報系資料照片

下毒 殺人案 殺人未遂 無期徒刑

延伸閱讀

影／BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

疑毒品糾紛 駕駛中彈 開槍乘客落網

3隻喜鵲陳屍公園草地 民眾疑遭惡意毒殺…新北動保處：已採樣釐清中

相關新聞

狠男下毒女友險死新婚妻亡 恐怖情人重判無期徒刑

男子張書源疑因欠債，2016、2017年間涉嫌盜領王姓前女友275萬存款後毒殺對方，所幸王女逃過一死；2020年又覬覦陳姓女友保險金，要陳女先投保再結婚，最後毒殺陳女身亡，新北地方法院國民法官今依殺人

影／不滿小姨子要賣房移民…8旬翁縱火持斧砍人搶救護車 檢聲押獲准

83歲歲辛姓老翁昨天與黃姓妻子妹妹口角後，竟怒而對黃婦房屋縱火，還持斧頭攻擊黃婦與趕來的二名消防人員，更搶走救護車逃逸；警方攔截圍捕，辛持斧頭對峙並揮舞拒捕，員警亮槍才將他逮捕，依放火、殺人未遂等罪嫌

桃園男涉散播高雄人吃馬鈴薯製品中毒 桃檢起訴求重刑

桃園市51歲汪男上月初在網路涉嫌散布高雄有多人吃馬鈴薯製品食物中毒，桃園地檢署民生專組檢察官王念珩指揮調查局資安工作站偵辦，查出汪涉案事證並認定違反食安法，提起公訴，並建請法院從重量刑。

正峰工業前董事長操縱股價、私募股票 認罪判緩刑5年

上市電動工具機廠正峰工業前董事長李育成被控操縱股價，以自身控制的慶成公司應募股票致正峰損失1172萬5000元，另在禁止交易期間買賣股票；台北地院審理，李認罪，法官依證券交易法特別背信罪判李有期徒刑1

新北議員卓冠廷辦公室遭搜索 稱本人非調查對象：全力配合調查

民進黨新北市議員卓冠廷服務處傳出遭檢調搜索。對此，卓冠廷辦公室今表示，新北地檢署上周確有約談已離職同仁，並請辦公室同仁一同配合調查。

婚宴小遊戲比腕力遭女教練折斷手 女物理治療師求償87萬敗訴確定

台中市陳姓女子是物理治療師，兩年前參與婚禮，被主持人點名上台抽捧花、參與「遏手把（台語：比腕力）」的小遊戲，未料過程中陳女遭莊姓女健身教練施力壓制，導致右手骨折、神經損傷等傷勢，陳女向莊女求償87萬元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。