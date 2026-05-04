狠男下毒女友險死新婚妻亡 恐怖情人重判無期徒刑

男子張書源疑因欠債，2016、2017年間涉嫌盜領王姓前女友275萬存款後毒殺對方，所幸王女逃過一死；2020年又覬覦陳姓女友保險金，要陳女先投保再結婚，最後毒殺陳女身亡，新北地方法院國民法官今依殺人及殺人未遂罪判處2個無期徒刑，褫奪公權終身。

現年61歲的張書源原為環保清潔公司司機，疑因積欠大筆賭債，2016年與王女交往後，不斷盜領對方存款，期間王女還數次昏迷、嘔吐送急診住院，被驗出尿液中有加保扶（劇毒農藥）殘留。

直到2017年王女存款所剩無幾，張男竟將涉嫌將海洛因摻入食物，讓王女吃下昏迷再度住院，還趁著陪病時在度下毒，所幸王女急救後挽回一命。

2020年，張男改與陳女交往，說服陳女投保傷害險及健康保險，受益人則是自己。隔年3月2人結婚僅3周，陳女因痔瘡手術入住醫院，卻在術後復原期間，突發癲癇症並失去意識，經診斷為缺氧性腦病變，急救超過20天仍宣告不治。

陳女經解剖，膽汁中驗出半身麻醉及局部麻醉劑或外塗麻醉用藥Dibucaine（待布卡因），若口服中毒將導致可造成癲癇發作及心律不整。但陳女醫囑從未開立或施用待布卡因，加上死亡時嘴唇牙齒壓面損傷、皮下組織間出血，懷疑是遭外力注入麻醉用藥，導致腦部麻痺、癱瘓致死。

檢警透過醫院監視器，發現案發時，陳女病房內僅有張男一人，又查出發現死者陳女術前投保上百萬元保險，再迅速與張男登記結婚，懷疑張男是為了詐領保險金設局殺妻。