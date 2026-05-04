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前台南議員參選人性騷遭撤銷資格 謝秉舟打官司想遮隱判決書全名失敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨台南市議員前參選人、牙醫謝秉舟因有性騷擾前科而被撤銷參選資格，他提行政訴訟要求司法院遮隱法學資料檢索系統內，自身刑事判決的全名，台北高等行政法院以他不是被害人，也沒有符合憲制公開的事由，判決他敗訴，可上訴。

謝秉舟原以素人牙醫身分，登記為民進黨台南市議員第8選區（北區、中西區）參選人，原本也是五搶四局面，但因他被爆曾性騷擾，遭黨中執會於今年2月撤銷參選資格，該選區則不必辦初選。

判決書指出，謝秉舟2017年2月24日上午10時許，在成功大學醫學院附設醫院門診大樓六樓摸女子胸部2下，檢方起訴聲請簡易判決，台南地院判處3月得易科罰金之刑，並宣告緩刑3年，期間交付保護管束，須向公庫支付2萬元。

謝秉舟不滿法學資料檢索系統的判決書公開姓名，向司法院提行政訴訟，主張他依憲法保障的工作權、隱私權及個人資料保護法等，請求司法院隱蔽判決書中的全名，改以代號為之。

北高行認為，謝秉舟是刑事判決的被告，而不是性騷擾防治法所稱的「被害人」，且謝沒有主張其他法律另有規定，或有符合政府資訊公開法應限制公開或不予提供的情形，認為謝的請求無理由，而判決駁回。

民進黨 性騷擾

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