桃園男涉散播高雄人吃馬鈴薯製品中毒 桃檢起訴求重刑

桃園市51歲汪男上月初在網路涉嫌散布高雄有多人吃馬鈴薯製品食物中毒，桃園地檢署民生專組檢察官王念珩指揮調查局資安工作站偵辦，查出汪涉案事證並認定違反食安法，提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，汪男未經查證陸續在好幾個成員眾多的臉書社團，發布含有「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」的AI偽造新聞報導，並以「冤有頭債有主，誰進口的就找誰吧！」等語加以評論，造成民眾對於馬鈴薯及其相關製品食用安全的恐懼，影響業者營運，並加深社會動盪不安情緒，甚且需耗費相關機關大量人力、物力加以調查、澄清，才能消弭社會大眾不安，明顯違反食品安全衛生管理法第46條之1散播有關食品安全的不實訊息罪嫌，因此認定汪男所造成的危害不輕，且犯後態度不佳，請法院從重量刑。

桃檢強調，對於類似該企圖以不實食安訊息造成民眾恐懼不安及耗費社會資源犯行，桃檢秉持速辦嚴查，即時澄清的原則，於上月27日立案起即積極偵辦，盡速偵結起訴，闢除不實訊息。檢方呼籲，網路謠言散布迅速，民眾接獲可疑食安訊息時應保持冷靜，先向相關政府機關查證，切勿隨意轉傳，以免誤蹈法網並引起社會恐慌。