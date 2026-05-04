正峰工業前董事長操縱股價、私募股票 認罪判緩刑5年

上市電動工具機廠正峰工業前董事長李育成被控操縱股價，以自身控制的慶成公司應募股票致正峰損失1172萬5000元，另在禁止交易期間買賣股票；台北地院審理，李認罪，法官依證券交易法特別背信罪判李有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。

檢方指控，2022年正峰公司股東會通過私募案辦理期限將屆，李育成決定用自己掌握的慶成公司應募，但自有資金不足，用自己和母親共4個證券帳戶於2022年2月至5月間，連續在開盤、盤中、接近收盤時，以低於揭示成交價掛賣股票摜壓股價，高於揭示成交價買進，拉抬吸引投資人買進。

李在36個交易日影響股價下跌5檔至163檔共43次，影響股價上漲66檔至77檔2次，其中有24個營業日買進、賣出數量占該股票各日市場成交量比例達20.38%至99.93%，導致正峰股價每股10.25元下跌至6.69元。

李育成涉操縱股價，在2022年5月10日股價大跌至當年度最低每股5.68元，2天後開董事會決議私募價格訂為每股6元，由他控制的慶成公司低價應募，款項為4487萬688元，使正峰公司無從獲最大利益，損失1172萬5000元。

此外，李育成主導董事會2021年間通過提列鉅額減損決議，自行買賣股票20張，虧損1920元，又於2022年決定自行應募後，3月至5月間以母親帳戶買進正峰股票268張、賣出75張，實際價差虧損40萬460元。

李育成偵查、審理時坦承不諱，法官認為，他犯操縱股價、特別背信、內線交易罪，應從重依證券交易法特別背信罪論罪，李偵查中自白犯罪，可減輕其刑。

判決指出，李育成為時任董事長，破壞市場公平交易秩序，也侵害信賴集中市場公平交易機制的善意投資人之權益，不過，他坦承犯行，已與正峰成立調解，具悔悟之心，依法判刑並宣告可緩刑。